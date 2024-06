Promozione, il San Miniato Basso vince la finale 3°/4° posto contro il Real Cerretese 1 a 0

Il San Miniato Basso vince 1 a 0 contro la Real Cerretese la finale 3°-4° posto, valida per la graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza grazie ad un gol di Mori nel secondo tempo.

La partita non è moltl intensa ma nel primo tempo ci sono occasioni da gol per entrambe le squadre, a farsi sentire inizialmente sono i fiorentini con Michelotti, Melani e Menconi ma Micheli non viene impensierito troppo, risponde Niccolai da fuori. Nella ripresa continua ad avere più occasione la formazione allenata da mister Petroni ma i giallorossi si fanno sentire in contropiede. Dopo un palo colpito di testa da Bouhafa arriva il gol del San Miniato Basso con Mori che sfrutta un errore in uscita di Battini. Nel finale Micheli decisivo parando su Bouhafa che si rende ancora pericoloso.

Real Cerretese - San Miniato Basso 0 a 1 (0 a 0)

Real Cerretese: Battini, Nieri, Grasseschi, Fioravanti , Michelotti, Lamberti, Fedi, Meucci, Melani, Bouhafa, Menconi. A disp.: Nigro, Tolaini, Tramacere, Pagliai, Cerboni, Lapi, Lelli, Pisano, Masoni. All.: Petroni.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Langella, Gamba, Fabbrini, Aliotta, Niccolai, Leone, Vanni, Demi, Mori. A disp.: Fattori, Colibizzi, Bettarini, Desii, Remedi, Di Bella, Bucalossi, Marinari, Mancini. All.: Ticciati.

Arbitro: Biagini di Lucca, assistenti Gambini di Pontedera e Di Spigno di Livorno.

Reti: 29'st Mori.