Promozione, Forcoli Valdera ancora ko. Al Brunner passa l'Atletico Maremma 2-0

Secondo passo falso consecutivo per il Forcoli Valdera, che tra le mura amiche cede il passo all'Atletico Maremma, non riuscendo a riscattare la batosta di domenica scorsa contro lo Sporting Cecina. Eppure l'approccio alla partita sembrava promettere bene ai padroni di casa: dopo appena un giro d'orologio una punizione insidiosa di Fiorentini crea scompiglio nella difesa ospite ma nessun forcolese riesce a trovare la deviazione vincente. Il buon inizio del Forcoli Valdera viene interrotto dal pasticcio all'8' tra Bulleri e Salvini, sul cross di Rigutini, che permette a Presicci di giocare d'anticipo e appoggiare in rete: 0-1. I locali provano a reagire e al 38' avrebbero la ghiotta occasione per pareggiare, ma Migliorini, in una sorta di rigore in movimento, spara a lato.

Nella ripresa Forcoi Valdera ancora più determinato e Fiorentini e Migliarini impensieriscono Bigoni. Tra il 70' e il 73' tre episodi in rapida successione: Pastorelli colpisce la traversa per gli ospiti e sul capovolgimento di fronte stesso esito per il tiro di Hamate, poi arriva il gol del raddoppio con Costanzo che trasforma un calcio di rigore concesso per atterramento di Gravina. Il Forcoli Valdera preme per riaprire i giochi ma l'Atletico Maremma si difende bene e conquista i tre punti.

Forcoli Valdera - Atletico Maremma, il tabellino della partita

Forcoli Valdera - Atletico Maremma 0-2

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Giusti, Salvini, Natali, Benvenuti, Fiorentini, Borselli, Cardini, Marianelli, Migliarini. A disp.: Salvadori, Martolini, Favarin, Mazroui, Mori, Tamberi, Bettini, Cheikhna, Hamate. All.: Natali.

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Ferraro, Verrengia, Sgherri, Bianciardi, Federici, Riitano, Rigutini, Brutti, Costanzo, Presicci. A disp.: Pancotto, Rosati, Pastorelli, Natali, Villani, Capitale, Gravina, Vettori, Nieto. All.: Lorenzini.

Reti: 8' Presicci, 73' Costanzo rig.