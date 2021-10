Promozione, 1-1 tra Forcoli Valdera e Mazzola Valdarbia

Forcoli Valdera e Mazzola Valdarbia si dividono la posta in palio nel match valevole per la prima giornata del campionato di Promozione Toscana, girone C.

Al "Brunner" partita sostanzialmente equilibrata tra le due squadre, segnata da un gol per tempo: al 43' della prima frazione il vantaggio della formazione grossetana con Violetta, poi, al 71', il pareggio amaranto firmato Mori. Un punto che fa morale per il Forcoli Valdera dopo la sconfitta della scorsa domenica in Coppa contro il Gambassi che ha sancito l'eliminazione dalla competizione.

Forcoli Valdera-Mazzola Valdarbia, il tabellino della partita

Forcoli Valdera - Mazzola Valdarbia 1-1

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Salvini, Mazroui, Natali, Benvenuti, Fiorentini, Migliarini, Mori, Borsell, Favarin. A disp.: Salvadori, Tamberi, Cardini, Martolini, Marianelli, Giusti, Bettini, Hamate Cheik, Monti. All.: Natali.

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Marzocchi, Mario, Neri, Di Marco, Palumbo, Ejupi, Mazza, Bandini, Violetta, Lorenzetti. A disp.: Cicino, Landozzi, Viti, De Iorio, Jrad, Fontani, Scortecci, Vitali N., Stolzi. All.: Pezzatini.

Arbitro: Mariani di Livorno

Reti: 43' Violetta (MV), 71' Mori (FV)