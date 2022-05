Promozione, l'Urbino Taccola si sblocca: 3-0 al Forcoli. Amaranto nei guai

L'Urbino Taccola torna alla vittoria dopo quattro gare di astinenza, superando un agguerrito Forcoli col punteggio di 3-0. Al "Brunner" di Forcoli, partono fortissimo i padroni di casa, alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Superato indenne il forcing iniziale, l'Urbino Taccola colpisce al 21': sugli sviluppi di un cross di Garofalo, Ghelardoni insacca alle spalle di Bulleri. Il Forcoli prova a reagire, ma al 33' gli ulivetesi si dimostrano ancora una volta cinici con Garofalo, il quale, servito da Nardi, infila Bulleri in uscita per il raddoppio. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la formazione di Roventini riesce ad amministrare il vantaggio acquisito con discreta tranquillità. Il gol di Ghelardoni al 68' fa calare il sipario sul match. A due gare dal termine l'Urbino Taccola sale al terzo posto in solitaria, mentre il Forcoli, complice la vittoria del Monterotondo contro il Venturina, scivola in ultima posizione con l'incubo retrocessione sempre più verosimile.

Forcoli Valdera - Urbino Taccola 0-3, il tabellino della partita

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Nigi, Favarin, Natali, Salvini, Cavallini, Borselli, Cardini, Mori, Baldini. A disp.: Gliatta, Migliarini, Telleschi, Micheletti, Garunja, Marinari, Pucci. All.: Brontolone.

URBINO TACCOLA: Citti, Pasquini, Collecchi, Veli, Anichini, Taglioli, Cecchi, Principe, Ghelardoni, Nardi, Garofalo. A disp.: Guidetti, Franchi, Pinna, Desideri, Rocchi, Pillotta, Toni, Cioni. All.: Roventini.

Arbitro: Bulletti di Pistoia

Reti: 21' Ghelardoni, 34' Garofalo, 68' Ghelardoni