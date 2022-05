Promozione, il Forcoli centra i playout: decisivo il 3-2 ai danni dell'Atletico Etruria

Il Forcoli non sbaglia nell'ultima, decisiva, gara di campionato, contro l'Atletico Etruria al "Brunner". Costretti a vincere per scongiurare l'ipotesi della retrocessione diretta, gli amaranto scendono in campo con motivazioni ben più alte rispetto ai biancoblù, già certi del piazzamento playoff. Eppure, ad aprire le marcature, è l'Atletico Etruria, con Coluccia al 4'. Il Forcoli reagisce e ribalta la situazione già entro l'intervallo: al 23' Sardi fa 1-1 su calcio di rigore, poi lo stesso numero 8 locale firma il sorpasso al 39'. Nella ripresa Cardini mette i tre punti in cassaforte al 65'. Inutile il gol del definitivo 3-2 siglato da Orfei cinque minuti più tardi. Il Forcoli di mister Brontolone centra dunque i playout e si giocherà la permanenza nella categoria nella doppia sfida con il Saline; l'Atletico Etruria di Traversa conquista uno storico piazzamento nei playoff e domenica 22 maggio se la vedrà in semifinale con l'Urbino Taccola, in gara secca ad Uliveto Terme.

Forcoli Valdera - Atletico Etruria 3-2, il tabellino della partita

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Cavallini, Baldini, Favarin, Bonfigli, Salvini, Micheletti, Sardi, Cardini, Mori, Telleschi. A disp.: Gliatta, Natali, Giusti, Nigi, Marinari, Migliarini, Ferrera, Pucci. All.: Brontolone.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Menichetti, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kande, Filippelli, Lorenzi, Coluccia, Romeo, Barnini. A disp.: Liuzzo, Cavallini, Orfei, Macchi, Ronda, Anichini, Malloggi. All.: Traversa.

Arbitro: Cremone di Pisa

Reti: 4' Coluccia (AE), 23' rig. Sardi (FV), 39' Sardi (FV), 65' Cardini (FV), 70' Orfei (AE)