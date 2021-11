Promozione, ancora una vittoria per i Colli Marittimi. 2-0 al Forcoli, ma quanta fatica!

I Colli Marittimi rispettano i pronostici e vincono 2-0 sul campo del Forcoli Valdera nel match valido per la sesta giornata del girone C di Promozione. Nonostante la posizione in classifica delle due squadre (Forcoli ultimo a 2 punti assieme al Monterotondo; Colli nel gruppetto di testa a quota 9), al "Brunner" va in scena una partita molto equilibrata e combattuta, decisa soltanto nei minuti finali.

I primi 45' raccontano di una gara avara di emozioni e perlopiù lottata a centrocampo: gli unici sussulti sono rappresentati da un paio di conclusioni sul quale fanno buona guardia i due portieri. Nel secondo tempo, invece, la partita è sin dai primi minuti più vivace. I Colli Marittimi spingono maggiormente alla ricerca dei tre punti e in varie occasioni Bulleri è chiamato ad intervenire, in particolare al 70' su El Falahi. Pochi minuti più tardi la grande palla gol: Sanfilippo conquista un calcio di rigore, ma El Falahi calcia a lato.

Scampato il pericolo, il Forcoli Valdera si getta in avanti e va ad un passo dal vantaggio sugli sviluppi di una mischia in area avversaria, disinnescata prima da Cappellini (subentrato a Frongillo prima dell'intervallo per infortunio del portiere titolare) poi da un difensore. In un finale ricco di capovolgimenti di fronte, arriva l'1-0 dei Colli Marittimi all'88', firmato da Giovannoni, il quale si accentra in area dalla sinistra e batte Bulleri in uscita. I padroni di casa tentano di reagire e si sbilanciano, prestando il fianco al contropiede finalizzato da El Falahi, che sancisce la fine delle ostilità. Vittoria sudatissima per la formazione di Traversa, che almeno per una notte vola in vetta in solitaria, mentre per gli amaranto tanta delusione per esser usciti a mani vuote dopo una buona prestazione.

Forcoli Valdera - Colli Marittimi, il tabellino della partita

Forcoli Valdera - Colli Marittimi 0-2

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Pellegrini, Favarin, Salvini, Tamberi, Borselli, Migliarini, Cardini, Mori, Marianelli. A disp.: Salvadori, Benvenuti, Tamberi, Fiorentini, Martolini, Bettini, Cheikna, Giusti, Natali. All.: Natali.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Sanfilippo, Lepri, Camerini, Giari, Matta, Giovannoni, Di Stefano, Nigiotti, Giudici, Milano. A disp.: Cappellini, Poggiolini, De Luca, Cacace, El Falahi, Gazzanelli. All.: Venturi.

Arbitro: Macca di Pisa

Reti: 89' Giovannoni, 93' El Falahi