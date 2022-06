Prima Categoria, Brontolone lascia il Forcoli: l'allenatore andrà al Piombino

Non sarà Antonio Brontolone l'allenatore del Forcoli Valdera nella prossima stagione. Subentrato a marzo a Fabio Natali, il tecnico non è riuscito a centrare l'obiettivo salvezza in Promozione, incappando in una doppia sconfitta nel playout con il Saline dopo aver tenuto un ottimo ruolino di marcia (16 punti conquistati in 9 gare), che aveva permesso agli amaranto di evitare la retrocessione diretta. Brontolone, al quale la società forcolese ha proposto il rinnovo, ha accettato la chiamata dell'Atletico Piombino, formazione appena retrocessa dall'Eccellenza.