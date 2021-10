Promozione, il Saline non sa più vincere. Contro il Gambassi una sconfitta 3-2 ancora in rimonta

Crisi nera in casa Saline, con gli uomini di Guarguaglini che ripetono il copione della scorsa domenica e, dopo esser passati in vantaggio in casa del Gambassi, subiscono il ritorno degli avversari finendo per perdere ancora una volta in un inizio di stagione da dimenticare. I blucerchiati approcciano al match con grande determinazione e al 27' aprono le marcature con Filippi. Il prosieguo del primo tempo scivola senza particolari sussulti, fino allo scadere, quando Oliva ristabilisce la parità. Il Saline accusa il colpo e ad inizio ripresa sbanda, prestando il fianco alle offensive del Gambassi: i padroni di casa ne approfittano e prima completano la rimonta con Rosi al 49', poi allungano al 58' con Ciappi. Il solito Rossi riporta immediatamente il Saline a minima distanza con un gol dei suoi ma nel finale i volterrani non riescono ad acciuffare il pareggio ed escono con le ossa rotte dalla disputa.

Gambassi - Saline, il tabellino della partita

Gambassi - Saline 3-2

GAMBASSI: Pagani, Bartolini, Guerri, Ceccatelli, Tafi, Paoli, Ciappi, Oliva, Rosi, Mazzoni, Bassa Kouassi. A disp.: Posarelli, Trassinelli, Grassini, Ciacci, Carcione, Abbate, Fossati, El Bhit, Buti. All.: Ciappi.

SALINE: Ringressi, Canessa, Di Giulio, Capanni, Nuzzi, Spagnoli, Filippi, Pacini, Rossi, Favilli, Passalacqua. A disp.: Puccioni, Barbafiera, Burchianti, Matteo, Burchianti, Oldoli, Cavallini, Braccini. All.: Guarguaglini.

Arbitro: Corti di Prato

Reti: 27' Filippi (S), 45' Oliva (G), 49' Rosi (G), 58' Ciappi (G), 62' Rossi (S)