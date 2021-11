Promozione, Urbino Taccola beffato al 95' dal Gambassi: un 1-0 che fa male

L'Urbino Taccola torna con zero punti e tanti rimpianti dalla trasferta di Gambassi contro la formazione locale, che, con questa vittoria, prosegue invece il suo cammino il testa alla classifica in coabitazione con Colli Marittimi e Atletico Maremma. Le due squadre si affrontano in una partita nel complesso equilibrata e combattuta, seppur sia l'Urbino Taccola a rendersi pericoloso in un maggior numero di occasioni nell'arco dei 90'. La poca concretezza sotto porta della formazione ulivetese e la bravura del portiere di casa Pagani però non permettono all'Urbino Taccola di trovare la via del gol, così, al 5' di recupero, nell'ultima azione della partita, è il Gambassi a piazzare l'affondo decisivo nell'unica vera palla gol creata: sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato in area, nasce una mischia che si risolve con la stoccata vincente di Rosi.

Gambassi - Urbino Taccola, il tabellino della partita

Gambassi - Urbino Taccola 1-0

GAMBASSI: Pagani, Bartolini, Ciappi, Carcione, Tafi, Paoli, Ciacci, Ceccatelli, Mazzoni, Rosi, Bassa Kouassi. A disp.: Posarelli, Bruni, Ndiaye, Grassini, El Bhit, Massimo, Ferrara. All.: Ciappi.

URBINO TACCOLA: Collavoli, Pasquini, Ghelardoni, Cecchi, Laniyonu, Anichini, Lazzerini, Taglioli, Igbineweka, Nardi, Franchi. A disp.: Guidetti, Lazzerini, Gelli, Pillotta, Coulibaly, Dembele, Gulisano, Toni, Frassi. All.: Ficini.

Arbitro: Bonamici di Grosseto

Rete: 95' Rosi