Promozione, il ritorno della Geotermica. La squadra dei record punta alla salvezza

Cinque anni dopo, riecco la Geotermica. La formazione di Larderello, autentica schiacciasassi del girone G di Prima Categoria nella scorsa stagione, si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione (già disputato dal 2014 al 2017) con la consapevolezza di avere una buona base da cui partire. Il primo posto con 58 punti in 24 giornate, frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta; il miglior attacco e la miglior difesa del torneo; il record d'imbattibilità del portiere Giacomo Rossi di circa 1000': numeri emblematici della straordinarietà dell'ultima annata dei ragazzi di mister Claudio Ballerini.

"La squadra ha subìto molti cambiamenti - spiega il DS Diego Costagli ai nostri microfoni - ma lo zoccolo duro è rimasto e abbiamo affiancato al bomber Pellegrini un giocatore importante come Alessandro Romeo". La grande sfida per la società giallo-rosso-blu in vista della nuova stagione è stata l'allestimento del parco quote: "Trovare giocatori del 2004 è stato complicato - confessa Costagli - ma a quanto ho appreso si tratta di un 'problema' nazionale. Non potendo contare su un nostro settore giovanile, poi, diventa ancora più difficile. Nonostante questo crediamo di aver aggiunto ragazzi interessanti, che hanno ringiovanito la rosa e che dovranno essere bravi, al pari dei più 'vecchi', a far sì che si mantenga lo spirito di squadra che avevamo lo scorso anno, la nostra vera forza".

Il grosso del lavoro è stato fatto e da ieri, martedì 16 agosto, la Geotermica si è riunita allo stadio "Florentia" di Larderello per dare il via alla preparazione. Il DS, però, non chiude le porte ad eventuali nuovi arrivi: "Se capitasse l'opportunità di un 'over' in più per reparto, che possa far alzare il livello della squadra, non ce lo faremo scappare. Ci vuole una sana competitività nello spogliatoio". La Geotermica è stata inserita nel girone C, quello pisano-livornese-grossetano con l'aggiunta dei fiorentini del Gambassi: "L'obiettivo primario essendo una neopromossa è la salvezza, da raggiungere il prima possibile - conclude Costagli - però non vogliamo porci limiti e l'ambizione è fare bene". La formazione di Ballerini (tecnico alla quinta stagione di fila alla Geotermica) affronterà in amichevole Acciaiolo, Venturina, Castelnuovo Val di Cecina e Montieri (le ultime due nell'ambito del Memorial che si svolgerà a Larderello) prima del debutto ufficiale, previsto domenica 4 settembre in Coppa Toscana contro i Colli Marittimi.

La rosa

Bimbi Francesco, Burini Dario, Cacciò Cristian, Falca Giorgio, Fondelli Matteo, Landi Nico, Mannucci Jacopo, Marrucci Edoardo, Martinez De Jesus Jose Manuel, Mencari Mattia, Pavoletti Mattia, Monteleone Francesco, Niccolai Mattia, Pasha Daniel, Pellegrini Michael, Penco Francesco, Rispoli Jonathan, Romeo Alessandro, Rossi Giacomo, Zanatta Nicola

Staff tecnico

Allenatore: Ballerini Claudio

Vice: Bassanello Edoardo

Massaggiatore: Spinelli Guido

Preparatore dei portieri: Ringressi Leonardo