Promozione girone C, il riepilogo della 10ª giornata: domenica amara per le pisane

Domenica amara per le squadre pisane impegnate nel girone C di Promozione. Dopo il clamoroso successo nell'anticipo di sabato dell'Urbino Taccola sul campo dell'Atletico Maremma, le altre 4 rappresentanti hanno raccolto soltanto 2 pareggi (Colli Marittimi e Forcoli) e 2 sconfitte (Saline, Atletico Etruria).

Castiglioncello - Saline 1-0

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Molinario, Daugenti, Francalacci, Carelli, Simoncini, Del Soldato, Mori, Faraoni, Fotino, Grandi. A disp.: Baldini, Leoncini, Battini, Cortesi, Simoncini, Balducci, Bardi, Orlandini, Andrisani. All.: Citi.

SALINE: Puccioni, Canessa, Barbafiera, Capanni, Nuzzi, Burchianti, Favilli, Pacini, Rossi, Filippi, Spagnoli. A disp.: Ringressi, Matteo, Ricciardi, Balbuena, Oldoli, Di Giulio, Cavallini, Braccini. All.: Guarguaglini.

Arbitro: Serra di Grosseto

Reti: 90' Daugenti

Cade a sorpresa il Saline in casa di un rimaneggiatissimo Castiglioncello. Al "Solvay" i blucerchiati fanno la partita dall'inizio alla fine e in varie occasioni sfiorano il gol del vantaggio, ma si imbattono su un insuperabile Barbetta. Nel secondo tempo mister Guarguaglini tenta il tutto per tutto con un modulo iper-offensivo senza ottenere gli esiti sperati. Poi, allo scadere, arriva la beffa: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Daugenti stacca di testa e insacca a fil di palo con una parabola arcuata. Nel recupero forcing del Saline, ma a far festa sono i labronici, che tornano ai 3 punti dopo 6 giornate di astinenza.

Colli Marittimi - Venturina 1-1

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Camerini, Lepri, Giari, Matta, Startari, Fabbri, Nigiotti, Milano, Giudici, Giovannoni. A disp.: Cappellini, Camerini D., El Falahi, Sanfilippo, Di Stefano, Cacace, Calabrese. All.: Venturi.

VENTURINA: Berrugi, Bastieri, Fiorini, Mori, Lancioni, Ghelardi, Taddei G., Bartolini, Biagioni, Pantani, Giacomini. A disp.: Fabiani, Del Conte, Canapini, Garzella, Garzella, Neri, Martini, Poli. All.: Madau.

Arbitro: Borriello di Pontedera

Reti: 33' Nigiotti (C), 70' Pantani (V)

Secondo pareggio consecutivo per i Colli Marittimi, fermati sull'1-1 dal Venturina al "Niccolai". Padroni di casa in vantaggio al 33' con una splendida punizione di Nigiotti, poi ad inizio secondo tempo il direttore di gara non rileva due tocchi di mano in area ospite, mentre dalla parte opposta calcio di rigore (molto contestato) per il Venturina, che Frongillo neutralizza. Al 70' Pantani approfitta di una leggerezza difensiva per siglare l'1-1. Nel finale pressione dei Colli Marittimi e ancora una decisione protestatissima della Signora Borriello, che giudica non falloso l'intervento in area di un difensore ospite su Nigiotti a tu per tu con Berrugi. Pari amaro per i Colli Marittimi, comunque primi in classifica assieme allo Sporting Cecina.

Forcoli Valdera - Sant'Andrea 1-1

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Bonfigli, Favarin, Tamberi, Benvenuti, Telleschi, Borselli, Cardini, Tamberi, Micheletti. A disp.: Gliatta, Giusti, Cavallini, Martolini, Natali, Cheikna, Migliarini, Mori . All.: Natali.

S.ANDREA: Cogno, Brasini, Demasi, Prati, Consonni, Grotti, Camerlengo, Tamalio, Coli, Caminero, Lelli. A disp.: Temperani, Angeli, De Michele, Filippi, Toninelli, Amorevoli, Khouribech, . All.: Cinelli.

Arbitro: Norci di Arezzo

Reti: 42' Caminero (S), 82' Cavallini (F)

Il Forcoli manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Partenza sprint degli amaranto: al 1' Federico Tamberi colpisce la traversa, poi al 7' Micheletti si divora il gol del vantaggio a tu per tu con Cogno. Il Forcoli non concretizza e col passare dei minuti cresce il Sant'Andrea, che sblocca il punteggio prima dell'intervallo con Caminero, sugli sviluppi di una ripartenza. Nella ripresa i padroni di casa cercano il gol del pareggio e lo trovano all'82' con un colpo di testa di Cavallini su azione da corner. Finale al cardiopalma, col Forcoli che colpisce una traversa in mischia, mentre sul ribaltamento di fronte Bulleri salva su un attaccante del Sant'Andrea.

Mazzola Valdarbia - Atletico Etruria 1-0

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Marzocchi, Di Marco, Fabbrini, Mario, Palumbo, Vitali, Lorenzetti, Bandini, Violetta, Stolzi. A disp.: Cicino, Neri, Mazza, Baroni, Ejupi, Giorgetti, De Iorio, Fontani, Viti. All.: Pezzatini.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Sireno, Bozzi, Kande, Cavallini, Lorenzi, Coluccia, Barnini, Orfei. A disp.: Lemmi, Filippelli, Pedani, Anichini, Malloggi, Menichetti, Macchi. All.: Traversa.

Arbitro: Castorina di Lucca

Reti: 37' Bandini

I RISULTATI DELLE ALTRE GARE

Atletico Maremma - Urbino Taccola 0-1 (anticipo)

Sporting Cecina - Gambassi 0-0

Riposa: Monterotondo