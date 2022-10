Promozione, gli anticipi: esulta il San Miniato, solo un pari per i Colli Marittimi

Seconda vittoria consecutiva per il neopromosso San Miniato, che supera all'inglese l'Atletico Piombino in uno dei due anticipi della quarta giornata di Promozione girone C. A La Scala i rossoblù partono forte e al 25' hanno l'opportunità di passare in vantaggio, ma Fiaschi para il rigore di Zini. Dopo un primo tempo a grande ritmo, in cui i padroni di casa provano maggiormente a fare la partita, la prima parte del secondo tempo si apre con gli ospiti che cercano la via del gol, trovando sulla loro strada un super Micheli per due volte. Zini non riesce a concretizzare una buona occasione, ma l'appuntamento per il gol del San Miniato è soltanto rimandato, poiché al 78' Boni approfitta di una leggerezza di Fiaschi e appoggia in rete. In pieno recupero Faraoni mette i tre punti in cassaforte al termine di una ripartenza.

Sull'altro campo di giornata, i padroni di casa del Gambassi ed i Colli Marittimi si dividono la posta in palio. Ottimo approccio dei fiorentini, che poco prima del quarto d'ora aprono le marcature con Rosi, sfruttando un errore in impostazione dei biancoblù. I Colli cominciano a carburare e prendono le redini del gioco, mentre il Gambassi si chiude a difesa della propria porta affidando la fase offensiva alle ripartenze degli ottimi Rosi e Kodraziu. In avvio di ripresa i ragazzi di Verdiani raggiungono il pari con Pellegrini, su bell'assist di Levato. Al 78' il Gambassi resta in dieci per l'espulsione di Giorgio, ma i Colli rischiano in contropiede e Berrugi è chiamato a due ottimi interventi. Dalla parte opposta ci provano in mischia prima Del Gratta poi Mecacci. A tempo scaduto si ristabilisce la parità numerica di conseguenza al secondo giallo per Levato. 1-1 finale: i Colli Marittimi restano imbattuti.

I tabellini

San Miniato - Atletico Piombino 2-0

SAN MINIATO: Micheli, Bettarini (86′ Colibazzi), Marianelli, Marconcini (66′ Faraoni), Mori, Nidiaci, Pacciani (83′ Boldrini), Campinoti (66′ Lamberti), Maccari, Boni, Zini (83′ El Makhichni). A disp.: Morelli, Calvetti, Campani. All.: Valori.

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi, Politi (86′ Pagni), Castellazzi, Bartolini, Carelli (80′ Pulizia), Martelli, Gargini, Biondi (80′ Talocchini), Scuglia (72′ Papa), Paggini (50′ Paini), Mori. A disp.: Del Moro, Ferrari, Battaglini, Barchi. All.: Brontolone.

ARBITRO: Biagini di Lucca

RETI: 78′ Boni, 93′ Faraoni

NOTE: ammoniti Marconcini, Nidiaci, Colibazzi, Faraoni, Bartolini, Carelli e Paggini

Gambassi - Colli Marittimi 1-1

GAMBASSI: Posarelli, Orlandini, Oliva S., Carcione (55′ Oliva A.), Vallesi, Tafi, Giorgio, Salerno, Rosi (94′ Gaudino Baronello), Kodraziu (79′ Boumarouan), Abbate (61′ Mazzanti). A disp.: Bennato, Antonini, Valci, Angioli, Botti. All.: Ciappi.

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Calzolari (82′ Mordini), Matteo, Mecacci, Buselli (85′ Camerini), Del Gratta, Remelli, Sarais (82′ Gambini), Biagioni, Pellegrini, Levato. A disp.: Biasci, Mecherini, Bilancieri, De Luca, Sangiorgi. All.: Verdiani.

ARBITRO: Latini di Empoli

RETI: 13′ Rosi, 52′ Pellegrini

NOTE: espulsi al 78' Giorgio, al 93' Levato; ammoniti Carcione, Tafi, Rosi, Buselli, Pellegrini, Gambini