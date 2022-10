Promozione, doppio 0-0 negli anticipi della terza giornata

Frenano la corsa Urbino Taccola e Colli Marittimi: è questa la notizia al termine dei due anticipi della terza giornata di Promozione girone C.

Ad Uliveto i padroni di casa e la Geotermica danno vita ad un incontro a tratti piacevole, dove le due compagini si sono affrontate a viso aperto con ripartenze insidiose da ambo le parti. L'Urbino spinge nel primo quarto d'ora, poi la gara si riequilibra e la Geotermica se la gioca alla pari. Pochissime occasioni degne di nota nell'arco dei novanta minuti: la più ghiotta la costruiscono i locali nel finale con Nordio, servito da Garofalo, che conclude di pochissimo a lato della porta difesa da Rossi.

Finisce a reti inviolate anche il match del 'Comunale' tra Ponsacco e Colli Marittimi. I padroni di casa partono subito forte e per gran parte del primo tempo tengono in mano il gioco, oltre a creare due buone occasioni: la prima sventata da Berrugi, la seconda (tiro di De Feo) dal palo. Sul finire di frazione si fanno vedere anche igli ospiti, che non finalizzano due ottime azioni con De Luca e Levato. Nella ripresa, complici alcune sostituzioni, il Colli Marittimi si fa più intraprendente e, dopo un palo da fuori di Medina, Pellegrini (su assist di Biagioni) si presenta a tu per tu con Battini, il quale salva in uscita.

I tabellini

Urbino Taccola - Geotermica 0-0

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Rocchi, Veli, Anichini, Laniyonu, Igbineweka, Cecchi, Nassi, Baldini, Garofalo. A disp.: Batistoni, Taglioli, Monacci, Pinna, Desideri, Venturi, Nordio, Bani, Fermi. All.: Taccola.

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Burini, Falca, Caccio, Mencari, Landi, Rispoli, Pellegrini, Romeo, Pashja. A disp.: Marrucci, Zanatta, Martinez De Jesus, Bimbi, Fondelli, Mannucci, Bulli, Penco, Zoncu. All.: Ballerini.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Ponsacco - Colli Marittimi 0-0

PONSACCO: Battini, Accardo, Pedrali, Vannozzi, Politano, Casali, Lotti, Ercoli, De Feo, Medina, Matteoli. A disp.: Lenzini, Figoli, Filippi, Gemignani, Uruci, Prete. All.: Caponi.

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Calzolari, Remelli, Mecacci, Camerini, Del Gratta, Bilanceri, Sarais, De Luca, Pellegrini, Levato. A disp.: Bombonato, Buselli, Tortorici, Mecherini, Cacace, Mordini, Gambini, Sangiorgi, Biagioni. All.: Verdiani.

Arbitro: Curcio di Siena