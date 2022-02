Promozione C, gran bagarre nelle prime posizioni: sei squadre in tre punti

Tempo di primi bilanci nel campionato di Promozione girone C. Con le sfide di domenica scorsa è andato in archivio il girone di andata e, dando un'occhiata alla classifica, l'assunto più evidente è che nelle prime posizioni regna un assoluto equilibrio.

A balzare in testa a quota 22 punti, per la prima volta in stagione dopo un inizio tutt'altro che positivo, sono stati i senesi del Mazzola Valdarbia, vittoriosi 1-0 contro l'Atletico Maremma mentre la diretta concorrente Colli Marittimi cadeva 2-1 in casa dell'Urbino Taccola. Al secondo posto, ad un punto di distanza (21), troviamo proprio il Colli Marittimi, autore fin qui di un campionato eccezionale ma incappato nel primo ko stagionale sul più bello.

La triade Sporting Cecina-Atletico Etruria-Urbino Taccola segue a 20 punti: la compagine labronica dispone probabilmente della rosa più attrezzata del girone e detiene la difesa meno battuta con 6 reti subìte, mentre l'Etruria vanta l'attacco più prolifico (22 gol). Infine gli ulivetesi, dopo una serie di quattro sconfitte con conseguente cambio di allenatore, hanno saputo dare una sterzata, rientrando in lizza per l'alta classifica.

Chiude il "novero" delle pretendenti al vertice l'Atletico Maremma: i grossetani occupano la sesta posizione, ma sono a sole tre lunghezze dalla capolista (19). Distanze minime e squadre agguerrite: il girone di ritorno che comincerà domenica prossima, 20 febbraio, si preannuncia tutto da vivere.