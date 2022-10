Promozione, Colli Marittimi all'inglese: battuto 2-0 l'Atletico Maremma

Il Colli Marittimi non si ferma e conquista la terza vittoria in cinque gare (due pareggi nelle restanti), battendo 2-0 l'Atletico Maremma al 'Niccolai' di Montescudaio. I biancoblu sfoderano un primo tempo di alto livello, giocato perlopiù nella metà campo avversaria e chiuso in vantaggio grazie alla rete di Mecacci. La reazione degli ospiti è sterile, così poco prima dell'ora di gioco i Colli raddoppiano ancora con Mecacci. L'ultima mezz'ora di gara vede i ragazzi di Verdiani gestire abilmente, concedendo ai maremmani soltanto un'occasione nel finale, in cui si esalta Berrugi. Colli ancora secondi in classifica in coabitazione con l'Urbino Taccola e a -4 dallo Sporting Cecina capolista a punteggio pieno.

Colli Marittimi - Atletico Maremma 2-0, il tabellino della partita

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Matteo, Remelli, Mecacci, Buselli, Del Gratta, De Luca, Sarais, Biagioni, Pellegrini, Gambini. A disp.: Bombonato, Camerini A., Mecherini, Mordini, Giacomelli, Bilanceri, Lepri, Pannocchi . All.: Verdiani.

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Giustarini, Rosati, Begnardi, Ferraro, Bianciardi, Vettori, Camillucci, Fusini, Coli, Presicci. A disp.: Barbanera, Sabatini, Barbini, Loffredo, Testa, Rigutini, Vettori, Forieri, Anichini. All.: Lorenzini.

Arbitro: Sorvillo di Piombino

Reti: 39' Mecacci, 57' Mecacci