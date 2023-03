Promozione, la Geotermica si aggiudica il recupero con il Colli Marittimi. A rischio i playoff

Successo pesante per la Geotermica a Montescudaio. Nel recupero della ventunesima giornata di Promozione girone C i larderellini regolano 2-0 il Colli Marittimi e allungano a +9 sul terzo posto, occupato dagli stessi biancoblù, a tre gare dal termine della regular season. Una situazione di classifica che, in virtù del meccanismo della 'forbice', annullerebbe la disputa dei playoff, con conseguente qualificazione diretta della Geotermica agli spareggi regionali per la promozione.

Al "Niccolai" buona partenza dei padroni di casa. Pellegrini spreca a tu per tu con Rossi, poi una conclusione dal limite di Levato finisce di poco sul fondo. Nel momento migliore dei Colli, gli ospiti colpiscono: sugli sviluppi di un traversone da destra, Zoncu non ha un ottimo impatto con la sfera ma la netta deviazione di Calzolari mette fuori causa Berrugi e vale il vantaggio dei giallorossoblu.

La formazione di Verdiani perde lucidità, mentre gli uomini di Ballerini cominciano a prendere campo. Sul finire della prima frazione arriva il raddoppio: palla recuperata sulla trequarti, Zoncu entra in possesso e spara da fuori area sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere. Una cinica Geotermica chiude i primi 45' avanti di due reti.

La ripresa racconta di un copione unico: pallino del gioco in mano al Colli Marittimi, Geotermica che difende il vantaggio acquisito e gioca di ripartenza. I locali creano un paio di buone occasioni per riaprire i giochi ma prima l'incornata di Del Gratta finisce sul palo poi Remelli non riesce a trovare la stoccata vincente di fronte a Rossi. Sull'altro fronte Berrugi fa buona guardia sul 'solito' Zoncu.

Colli Marittimi - Geotermica 0-2, il tabellino della partita

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Calzolari, Matteo, Mecacci, Camerini (30' Buselli), Del Gratta (90' Mecherini), Remelli, Manno (72' Biagioni), Pannocchi, Pellegrini, Levato (86' Talbi). A disp.: Biasci, Pedrali, Giacomelli, Cacace, Della Santa. All.: Verdiani

GEOTERMICA: Rossi, Spagnoli, Burini, Pashja, Cacciò, Mencari, Falca (90' Bimbi), Pavoletti (86' Landi), Zoncu (93' Mannucci), Romeo, Fondelli (79' Penco). A disp.: Marrucci, Ocone, Venturi. All.: Ballerini

Arbitro: Marranchelli di Pisa

Reti: 17′ autorete Calzolari, 40′ Zoncu

Ammoniti: Camerini, Pellegrini, Burini, Mencari