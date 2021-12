Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 10ª giornata

Tutto pronto per la decima giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per il weekend di sabato 4 e domenica 5 dicembre, con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14:30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e le altre gare del girone C:

SABATO 4 DICEMBRE

Atletico Maremma - URBINO TACCOLA

Maremmani primi in classifica in compagnia di Colli Marittimi e Sporting Cecina e reduci da una vittoria di misura sul campo del Sant'Andrea; ulivetesi a secco di vittorie da ben 5 gare, ma dopo 4 sconfitte di fila si sono sbloccati domenica scorsa col Cecina, centrando un 1-1 pienamente meritato. In casa l'Atletico Maremma ha vinto 3 gare su 4, ma nell'ultima uscita tra le mura amiche ha perso 0-3 col Saline; l'Urbino Taccola in trasferta ha avuto finora un rendimento altalenante con 2 vittorie e 2 sconfitte.

DOMENICA 5 DICEMBRE

Castiglioncello - SALINE

Dopo due vittorie nelle prime due giornate il Castiglioncello è crollato, tanto che la vittoria manca da 6 gare e la squadra non segna da 3. I biancoazzurri, attualmente terzultimi, hanno uno score al "Solvay" di 1 vittoria 2 pareggi e 1 sconfitta, con due pari consecutivi contro Forcoli e Monterotondo nelle ultime due gare disputate. Il Saline viene invece da 2 vittorie di fila, 4 nelle ultime 5, che gli hanno permesso di staccarsi per il momento dalla zona calda della classifica. Blucerchiati in gol per ben 6 volte nelle ultime due partite, in trasferta due vittorie nelle ultime due uscite.

COLLI MARITTIMI - Venturina

Il 2-2 di domenica scorsa in casa del Monterotondo ha interrotto la serie di vittorie (3) e di cleansheet (6) dei Colli Marittimi, ma non ha compromesso nè il primo posto in classifica nè il primato di difesa meno battuta del girone. I biancoblù, in casa, hanno collezionato 3 vittorie e 1 pareggio e vengono da due vittorie nette (3-0 all'Atletico Maremma, 4-0 al Castiglioncello). Di contro, la formazione di Madau è reduce dalla prima vittoria con Madau alla guida (3-0 al Castiglioncello), non perde da 5 giornate e non subisce gol da 2 partite, ma in trasferta non ha ancora mai vinto.

FORCOLI VALDERA - S. Andrea

Forcoli alla ricerca di una vittoria fondamentale per non restare relegato all'ultimo in posto in classifica. Gli amaranto sono ancora a secco di vittorie, ma nella sconfitta di domenica scorsa col Saline (2-3) hanno per la prima volta segnato più di una rete in una partita. Sant'Andrea in discesa nelle ultime giornate: 4 sconfitte consecutive, non segna da 2 partite ed è la difesa più battuta del girone con 16 reti subìte. I grossetani hanno collezionato solo 3 punti sui 12 disponibili in trasferta.

Mazzola Valdarbia - ATLETICO ETRURIA

Sfida in zona playoff tra Mazzola Valdarbia (quinto a 13 punti) e Atletico Etruria (quarto a 14). I senesi, dopo un avvio traballante, hanno centrato 3 vittorie nelle ultime 3 giornate, tutte ottenute di misura; i biancoblù vengono invece dal turno di riposo, ma prima di esso erano in serie positiva con 2 vittorie e 1 pareggio. In questa prima parte di stagione Atletico Etruria solo una volta non in grado di segnare (0-0 con i Colli Marittimi alla seconda giornata) e difatti secondo miglior attacco del girone con 15 reti.

Altre gare: Sporting Cecina - Gambassi

Riposa: Monterotondo