Promozione: il Forcoli è ancora vivo. Bene Atletico Etruria e Colli Marittimi

Tre punti vitali per il Forcoli: alla prima col nuovo tecnico Brontolone, gli amaranto rifilano un secco 3-0 al Castiglioncello e si portano ad una lunghezza dalla zona playout occupata dal Monterotondo. Torna il sorriso in casa di Atletico Etruria e Colli Marittimi: la formazione di Traversa (in foto) stende 4-1 il Saline e scavalca al sesto posto il Sant'Andrea (1-1 a Gambassi), prossimo avversario; gli uomini di Venturi si aggiudicano lo scontro diretto in chiave playoff sul campo dell'Atletico Maremma con un gol per tempo (0-2). Nelle altre gare Sporting Cecina e Mazzola Valdarbia, seppur con qualche fatica, rispettano i pronostici della vigilia avendo la meglio rispettivamente su Monterotondo e Venturina.

Atletico Etruria - Saline 4-1

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile (20’ st Menichetti), Orlandi, Vaglini (89' Ronda), Bozzi (84' Macchi), Kandé, Anichini, Lorenzi (65' Filippelli), Coluccia (78' Orfei), Romeo, Cavallini. A disp.: Liuzzo, Pizzi, Giusti. All.: Traversa.

SALINE: Ringressi, Canessa (51' Matteo), Barbafiera, Lotti, Filippi (73' Oldoli), Spagnoli (89' Burchianti), Favilli, Pacini, Rossi, Cavallini (88' Sangiorgi), Braccini (56' Rossetti). All.: Guarguaglini.

ARBITRO: Giannini di Pontedera.

RETI: 13' rig. Romeo (E), 30' Romeo (E), 50' Coluccia (E), 54' Coluccia (E), 86' Rossi (S)

NOTE: ammoniti Nobile (E), Lorenzi (E), Cavallini (E), Sangiorgi (S)

Etruria in vantaggio al 13': Lotti atterra in area Cavallini e Romeo spiazza Ringressi su calcio di rigore. Alla mezz'ora Romeo si ripete, capitalizzando una spizzata di Coluccia. Biancoblù avanti di due reti all'intervallo, Saline in grande difficoltà. Alla ripresa il copione non cambia: Coluccia prima insacca per il tris con un colpo di testa su cross di Romeo, poi sigla il 4-0 su assist di Nobile. Gli ospiti hanno un moto d'orgoglio nel finale e a 4' dal termine trovano il gol della bandiera con Rossi.

Atletico Maremma - Colli Marittimi 0-2

ATLETICO MAREMMA: Milani, Ferraro, Scalabrelli, Sgherri, Federici, Vettori, Presicci, Rigutini, Nieto, Pastorelli, Brutti. A disp.: Bigoni, Antonini, Giustarini, Di Chiara, Riitano, Generosi, Gravina, Bianciardi, Barbini. All.: Lorenzini.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Camerini, Giari, Giudici, Fabbri, Sanfilippo, Giovannoni, El Falahi, Milano, Lepri. A disp.: Cappellini, Calabrese, Rovini, Zaccaria, Giorgi, Tabani, Rizek, Giacomelli, De Luca. All.: Venturi.

ARBITRO: Solito di Piombino

RETI: 13' Milano, 64' Giudici

Prova di spessore del Colli Marittimi in Maremma. Al 13' Milani apre le marcature servito da Sanfilippo: il gol a freddo indirizza l'incontro a favore dei biancoblù, che non rischiano niente per tutto il primo tempo. Nella ripresa, nel momento di maggior sofferenza, il Colli Marittimi raddoppia con Giudici al termine di un contropiede condotto da Milano e Startari. Ottava gioia stagionale per il nuovo capocannoniere del girone C e tre punti fondamentali in cassaforte per la squadra di Venturi.

Forcoli Valdera - Castiglioncello 3-0

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Cavallini, Baldini, Favarin, Marianelli, Salvini, Micheletti, Borselli, Cardini (87' Telleschi), Mori (87' Pellegrini), Martolini. A disp.: Gliatta, Natali, Migliarini, Garunja, Giusti, Monti. All.: Brontolone.

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Del Soldato, Daugenti, Nencini, Nucci (57' Grandi), Molinario, Mori (75' Andrisani), Francalacci (75' Simoncini), Faraoni (70' Scardigli), Lo Vecchio, Macchia. A disp.: Filucchi, Carelli, Battini, Leoncini, Fotino. All.: Citi.

ARBITRO: Nencioli di Prato

RETI: 16' Micheletti, 44' Micheletti, 46' Martolini

Un Forcoli rigenerato dalla nuova guida tecnica chiude la pratica già nei primi 45'. Al 12' Martolini sfiora il vantaggio di testa su corner di Baldini, ma è solo il preludio al gol che arriva al 16' ad opera di Micheletti, servito da Mori. Il Castiglioncello reagisce e centra una traversa con Del Soldato, ma a colpire sono ancora gli amaranto con Micheletti, in mischia, allo scadere. Nel secondo tempo pronti-via e Martolini sigla il gol del 3-0 che spegne ogni speranza di rimonta dei labronici. La parte restante di partita vede i locali gestire senza particolari patemi il vantaggio acquisito.

Altre gare: Sporting Cecina-Monterotondo 3-2 (anticipo); Gambassi-Sant'Andrea 1-1; Mazzola Valdarbia-Venturina 2-1.

Riposa: Urbino Taccola.