Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 12ª giornata

Tutto pronto per la dodicesima giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22: sabato 18 dicembre è in programma alle 14.30 l'anticipo Monterotondo-Saline, mentre domenica 19 scenderanno in campo, alla stessa ora, tutte le altre squadre. Rinviata per Covid Colli Marittimi-Sant'Andrea. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e le altre gare del girone C:

SABATO 18 DICEMBRE

Monterotondo - SALINE

Dopo lo stop forzato contro i Colli Marittimi, torna in campo il Saline, ospite di un Monterotondo in netta ripresa nelle ultime giornate (4 risultati utili di fila tra cui, domenica scorsa, la prima vittoria in campionato, in casa del Venturina). Una vittoria permetterebbe ai blucerchiati di staccarsi dalla zona playout, ma per ottenerla servirà anche una migliore fase difensiva, finora artefice di un solo cleansheet in 9 gare disputate. Monterotondo reduce da tre pareggi consecutivi tra le mura amiche.

DOMENICA 19 DICEMBRE

Atletico Maremma - ATLETICO ETRURIA

Scontro ad alta quota al "Burioni". I maremmani vengono da un pirotecnico 4-3 in casa del Gambassi e sono attualmente secondi in classifica, ma nelle ultime due gare interne hanno collezionato due sconfitte. L'Atletico Etruria, in trasferta, ha centrato solo 6 dei 15 punti disponibili ma, in caso di bottino pieno in questa giornata, si inserirebbe ufficialmente nella lotta per le prime posizioni. Di fronte due attacchi molto prolifici (16 reti a testa, secondi insieme al Sant'Andrea, alle spalle del Cecina).

Castiglioncello - URBINO TACCOLA

Urbino Taccola a caccia di tre punti fondamentali in casa del Castiglioncello per non farsi risucchiare in zona playout. Gli ulivetesi vengono da un deludente pareggio casalingo col Forcoli, mentre nell'ultima trasferta hanno vinto 1-0 con l'Atletico Maremma; i labronici da un ko 3-1 a Sant'Andrea, ma nelle ultime tre gare casalinghe hanno collezionato due pareggi e una vittoria. L'Urbino Taccola non segna più di una rete in una singola partita dalla terza giornata (4-2 in casa del Saline).

FORCOLI VALDERA - Gambassi

Forcoli alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale per non perdere il treno salvezza. Gli amaranto, all'ultima al "Brunner" nel girone di andata, avranno di fronte un avversario ostico come il Gambassi, che si trova però in un momento abbastanza negativo avendo conquistato soltanto 2 punti nelle ultime 4 giornate. Forcoli reduce da due pareggi per 1-1 consecutivi contro Sant'Andrea e Urbino Taccola.

Altre gare: Sporting Cecina - Mazzola Valdarbia

Rinviata: COLLI MARITTIMI - S. Andrea

Riposa: Venturina