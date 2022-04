Promozione: l'Atletico Etruria ferma il Mazzola Valdarbia. KO Colli Marittimi, Forcoli e Saline

Due pareggi e tre sconfitte: è stata una domenica abbastanza negativa per le squadre pisane impegnate nel campionato di Promozione. L'unica a sorridere è l'Atletico Etruria, capace di fermare sullo 0-0 la capolista Mazzola Valdarbia, confermandosi al terzo posto nonostante il turno sulla carta più difficile rispetto alle dirette avversarie. Pareggia anche l'Urbino Taccola, in casa contro l'Atletico Maremma, ma è un punto amaro per quanto dimostrato sul terreno di gioco. I Colli Marittimi perdono in rimonta a Venturina (3-1): seconda sconfitta consecutiva in trasferta per i biancoblù. In zona playout sconfitta pesante del Saline nello scontro diretto col Castiglioncello (0-4) e passo falso del Forcoli a Sant'Andrea (2-1) dopo tre risultati utili di fila.

Atletico Etruria - Mazzola Valdarbia 0-0

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kandé, Anichini, Lorenzi, Coluccia, Romeo, Filippelli. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Barnini, Macchi, Orfei, Ronda, Cavallini, Malloggi. All.: Traversa.

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Marzocchi, Di Marco, Fabbrini, Mario, Palumbo, De Iorio, Baroni, Bandini, Violetta, Stolzi. A disp.: Cicino, Neri, Torricelli, Behari, Viti, Vitali, Fontani, Tozzi, Landozzi. All.: Pezzatini.

ARBITRO: Bo di Livorno

NOTE: all'81' espulso De Iorio (M)

Partita molta combattuta e caratterizzata da grande agonismo. Il terreno pesante rende la gara poco spettacolare e si segnalano pochissime occasioni da rete da ambo le parti. Dopo un primo tempo tiratissimo, nella ripresa le due squadre impegnano maggiormente i portieri avversari. Al 56' Bandini ci prova due volte in rapida successione, ma prima Gambini poi l'intervento in un difensore salvano l'Atletico Etruria. Il Mazzola Valdarbia chiude in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di De Iorio all'81'. Nei minuti finali ci prova Malloggi, respinge Florindi.

Urbino Taccola - Atletico Maremma 1-1

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Laniyonu, Taglioli, Cecchi, Principe, Toni, Nardi, Garofalo. A disp.: Guidetti, Franchi, Pinna, Ghelardoni, Vassallo, Oshadogan, Cioni, Pilotta. All.: Roventini.

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Ferraro, Scalabrelli, Sgherri, Bianciardi, Federici, Presicci, Rigutini, Nieto, Vettori, Brutti. A disp.: Milani, Riitano, Giudici, Giustarini, Barbini, Giudici, Chiocca, Generosi, Di Chiara. All.: Lorenzini.

ARBITRO: Ogliormino di Piombino

RETI: 43' Garofalo (U), 58' Nieto (M)

Pareggio che sta molto stretto all'Urbino Taccola. Gli ulivetesi dominano per larga parte dell'incontro e vengono puniti nell'unica occasione concessa all'Atletico Maremma. Fin dalle prime battute il pressing asfissiante dell'Urbino mette in difficoltà gli ospiti. Al 30' Garofalo non concretizza a tu per tu con Bigoni, ma prima dell'intervallo si fa perdonare con il gol del vantaggio. L'Atletico Maremma pareggia al 58' su calcio d'angolo e in sospetto fuorigioco con Nieto. I ragazzi di Roventini attaccano a testa bassa senza riuscire a trovare il gol da tre punti. Da segnalare un arbitraggio giudicato molto discutibile da parte dell'Urbino Taccola.

Saline - Castiglioncello 0-4

SALINE: Laurenza, Burchianti, Canessa, Spagnoli, Nuzzi, Capanni, Filippi, Pacini, Rossi, Rossetti, Cavallini. A disp.: Tamburini, Lotti, Oldoli, Di Giulio, Favilli, Braccini, Sangiorgi, Ricciardi, Ringressi. All.: Guarguaglini.

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Gigoni, Nucci, Francalacci, Nencini, Molinario, Orlandini, Mori, Grandi, Lo Vecchio, Macchia. A disp.: Filucchi, Del Soldato, Carelli, Andrisani, Simoncini, Ficarra, Battini, Fotino, Cortesi. All.: Citi.

ARBITRO: Masi di Pontedera

RETI: 52' Grandi, 59' Lo Vecchio, 81' Molinario, 89' Fotino

Buio pesto per il Saline, giunto all'ottava gara di fila senza vittorie e sempre più coinvolto in zona playout. I blucerchiati subiscono già nel primo tempo l'iniziativa del Castiglioncello, ma la difesa tiene botta e all'intervallo il punteggio risulta in parità. Nella ripresa la pressione si concretizza. Al 52' Grandi risolve una mischia su calcio piazzato firmando l'1-0 del Castiglioncello, poi al 59' Lo Vecchio sigla il raddoppio. Il Saline spreca un paio di occasioni per riaprire il match, così gli azzurri mettono i tre punti in cassaforte grazie alle reti di Molinario e Fotino nel finale.

S. Andrea - Forcoli Valdera 2-1

S.ANDREA: Cogno, Brasini, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Filippi, Toninelli, Khouribech, Caminero, Sarno. A disp.: Comparini, De Michele, Chiodo, Lelli, Pizzuto, Coli. All.: Cinelli.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Baldini, Favarin, Marianelli, Salvini, Micheletti, Borselli, Cardini, Mori, Telleschi. A disp.: Gliatta, Natali, Giusti, Sardi, Nigi, Migliarini, Marinari, Pucci. All.: Brontolone.

ARBITRO: Chisari di Livorno

RETI: 19' Biagiotti (S), 43' Sarno (S), 94' rig. Sardi (F)

Il match si indirizza a favore del Sant'Andrea nei primi 45'. I maremmani concretizzano al meglio le due occasioni create: al 19' Biagiotti firma l'1-0, al 43' Sarno insacca per il raddoppio. Nella ripresa il Forcoli prova a riaprire la partita, ma pecca di concretezza. Solo in pieno recupero arriva il "gol della bandiera" di Sardi, su calcio di rigore da lui stesso conquistato.

Venturina - Colli Marittimi 3-1

VENTURINA: Fiaschi, Bastieri, Fiorini, Bartolini, Neri, Lancioni, Giacomini, Garzella, Poli, Di Sacco, Biagioni. A disp.: Fabiani, Del Conte, Mori, Bertini, Neri, Canapini, Taddei. All.: Bardocci.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Lepri, Giari, Camerini, Zaccaria, Giovannoni, Di Stefano, El Falahi, Milano, Fabbri. A disp.: Cappellini, Calabrese, Rovini, Giacomelli, Lika, Rizek, De Luca, Sanfilippo, Giorgi. All.: Venturi.

ARBITRO: Serra di Grosseto

RETI: 4' Zaccaria (C), 28' Neri (V), 54' rig. Garzella (V), 92' Fiorini (V)

Colli Marittimi subito in vantaggio al 4' con Zaccaria, lesto ad approfittare di un errore in disimpegno della retroguardia locale per infilare Fiaschi a tu per tu. La reazione del Venturina, però, è rabbiosa: al 28' Neri pareggia i conti sugli sviluppi di un corner, poi i biancoazzurri impensieriscono in più occasioni Frongillo. Ad inizio ripresa la partita svolta: Garzella trasforma il rigore del 2-1, concesso per fallo su Di Sacco giudicato molto discutibile dai Colli Marittimi. In una mezz'ora finale molto spezzettata, ad andare ancora a segno è il Venturina, al 92' con Fiorini al termine di un'azione corale.

Altre gare: Gambassi-Sporting Cecina (rinviata)

Riposa: Monterotondo.