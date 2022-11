Promozione: l'Etruria torna ad esultare. Primo ko per l'Urbino Taccola, il Ponsacco si scioglie nel finale

Vince solo l'Atletico Etruria, tra le pisane, nelle gare della domenica valevoli per la settima giornata di Promozione girone C. I biancoblù stendono 1-0 il San Miniato a Collesalvetti grazie alla rete allo scadere del primo tempo di Favilli. Prova opaca dei rossoblù, in serie positiva da quattro gare, che già nel corso del primo tempo erano stati salvati più volte dall'ottimo portiere Micheli. L'Etruria, invece, torna ad esultare dopo tre partite ed esce così dalla zona playout. Sugli altri campi cadono sia l'Urbino Taccola che il Ponsacco: gli ulivetesi 1-0 in casa dell'Invictasauro, i ponsacchini 2-0 al Comunale subendo entrambe le reti nei minuti finali. Prima sconfitta stagionale per l'Urbino Taccola, raggiunto in seconda posizione dalla Geotermica; secondo ko consecutivo per il Ponsacco.

Atletico Etruria - San Miniato 1-0

ATLETICO ETRURIA: Morgillo, Masini, Sottoscritti, Vaglini, Bozzi, Kande, Turini, Filippelli, Barnini, Favilli, Orfei. A disp.: Bernardeschi, Nobile, Coluccia, Cavallini, Malloggi, Sant, Ponzolini, Ronda . All.: Traversa.

SAN MINIATO: Micheli, Bettarini, Marianelli, Marconcini, Lamberti, Nidiaci, Pacciani, Giani, Boni, Maccari, Zini. A disp.: Morelli, Boldrini, Campani, Campinoti, Colibazzi, Faraoni, Guerra, Mori, Scali. All.: Valori.

ARBITRO: Giacomelli di Pisa

RETE: 45' Favilli

Invictasauro - Urbino Taccola 1-0

INVICTASAURO: Speroni, Sabbatini, Tropi, Savini, Bianchi, Brogelli, Angelini, Scalabrelli, Raito, Cargiolli, Francavilla. A disp.: Bigoni, Salazar, Maruccia, Troiano, Pineschi, Conti, Galli, Lucherini, Scozzafava. All.: Maggio.

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Franchi, Taglioli, Anichini, Laniyonu, Rocchi, Cecchi, Nassi, Baldini, Garofalo. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Monacci, Venturi, Mogavero, Desideri, Igbineweka, Bani, Cioni. All.: Taccola.

ARBITRO: Calise di Piombino

RETE: 60' Scalabrelli



Ponsacco - Sant'Andrea 0-2

PONSACCO: Battini, Accardo, Pedrali, Vannozzi, Prete, Casali, Medina, Ercoli L., Malih, Sardi, Matteoli. A disp.: Lenzini, Politano, Baldini, Ercoli T., Figoli, Filippi, Gemignani, Uruci, De Feo. All.: Caponi.

S.ANDREA: Comparini, Angeli, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, Toninelli, Gurma, Prati, Caminero. A disp.: Cogno, De Michele, Pizzuto, Coppolecchia, Di Chiara, Lelli, Battistini, Filippi. All.: Cinelli.

ARBITRO: Chisari di Livorno

RETI: 86' De Michele, 94' Bruni

Altre gare: Colli Marittimi - Sporting Cecina 0-1 (anticipo); Saline - Geotermica 1-4 (anticipo); Atletico Maremma - Gambassi 4-1; Atletico Piombino - Castiglioncello 2-4.