Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 9ª giornata

Tutto pronto per la nona giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per il weekend di sabato 27 e domenica 28 novembre, con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14:30. Di seguito il programma completo del girone C e la presentazione delle partite delle squadre pisane:

SABATO 27 NOVEMBRE

S. Andrea - Atletico Maremma

DOMENICA 28 NOVEMBRE

URBINO TACCOLA - Sporting Cecina

Partita complicata per un Urbino Taccola in crisi (4 sconfitte nelle ultime 4 partite) contro la capolista Sporting Cecina. Il cambio sulla panchina dei biancorossi, con l'arrivo di mister Roventini, non ha ancora inciso e l'assenza pesante di Igbineweka (ancora squalificato) si fa sentire. Cecinesi, invece, reduci da 2 vittorie di fila, miglior attacco del girone (15 reti, al pari dell'Atletico Etruria), ma anche difesa rocciosa, capace di tenere la porta inviolata in 6 delle ultime 7 uscite.

Gambassi - Mazzola Valdarbia

Monterotondo - COLLI MARITTIMI

Colli Marittimi in campo a Monterotondo dopo il turno di riposo per mantenere il primato, in coabitazione col Cecina. I biancoblu sono ancora imbattuti e il portiere Frongillo viene da 6 gare consecutive concluse con la porta inviolata; Monterotondo reduce da 2 pareggi di fila, peggior attacco del girone con sole 2 reti segnate in 8 giornate e ancora a secco di vittorie.

SALINE - FORCOLI VALDERA

Saline squadra senza mezze misure: nessun pareggio finora per i blucerchiati, che arrivano a questa sfida galvanizzati dal clamoroso 3-0 ottenuto domenica scorsa sul campo dell'Atletico Maremma. Forcoli, ultimo in classifica assieme al Monterotondo, ancora a caccia della prima vittoria e determinato a invertire la rotta, a partire dal proprio reparto offensivo sin qui abbastanza sottotono.

Venturina - Castiglioncello

Riposa:

ATLETICO ETRURIA