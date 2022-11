Promozione, i risultati dell'8ª giornata: blitz Colli Marittimi, l'Urbino Taccola riparte

Vittoria e sorpasso per il Colli Marittimi, impegnato contro la Geotermica nel big match dell'ottava giornata di Promozione girone C. I biancoblù espugnano 2-1 Larderello grazie alle reti di Gambini e Camerini (di Pellegrini il gol dei locali) e salgono al terzo posto, a +1 sui giallorossoblù. Resta in seconda posizione l'Urbino Taccola, che torna alla vittoria rifilando un secco 3-0 all'Atletico Etruria firmato Baldini-Nassi-Igbineweka. Il Ponsacco cade sotto i colpi della capolista Sporting Cecina 4-0 ed incappa nel terzo passo falso consecutivo. Buio pesto per il Saline, sconfitto 1-0 dall'Invictasauro e adesso ultimo in classifica in solitaria. Nell'anticipo San Miniato-Gambassi 2-1.