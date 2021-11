Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nell'8ª giornata

Tutto pronto per l'ottava giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per il weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre, con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14:30. Di seguito il programma completo del girone C e la presentazione delle partite delle squadre pisane:

SABATO 20 NOVEMBRE, ORE 14:30

ATLETICO ETRURIA - Gambassi

Sfida d'alta classifica nell'anticipo del "Lami". I padroni di casa (a quota 13 punti) vengono da due vittorie pesanti con Sant'Andrea e Urbino Taccola e, insieme all'Atletico Maremma, rappresentano l'attuale antagonista dei Colli Marittimi, in questa giornata a riposo e quindi a rischio di essere sorpassati in vetta. Con un punto in meno in classifica rispetto alla formazione di Traversa ecco il Gambassi, squadra in grado di dare filo da torcere a chiunque e fresca dal turno di riposo.

DOMENICA 21 NOVEMBRE, ORE 14:30

Atletico Maremma - SALINE

Trasferta difficile per il Saline, ospite sul campo del forte Atletico Maremma. I blucerchiati, dopo due vittorie di fila che avevano risollevato un inizio di stagione pessimo, sono caduti contro il Cecina domenica scorsa; i maremmani, reduci da un pareggio a Venturina, sono invece alla caccia di tre punti che, complice il turno di riposo dei Colli Marittimi, gli permetterebbero di balzare in testa alla classifica.

Castiglioncello - Monterotondo

FORCOLI VALDERA - Venturina

Forcoli alla ricerca del primo successo stagionale nello scontro diretto contro il Venturina: una gara da non sbagliare per gli amaranto, reduci da un pareggio amaro a Monterotondo, al fine di dare una svolta alla stagione. Il Venturina, dalla sua, dall'avvento del nuovo tecnico Madau sa solo pareggiare (3 pari in 3 giornate), seppure nell'ultima giornata contro l'Atletico Maremma.

Mazzola Valdarbia - URBINO TACCOLA

Tanta voglia di riscatto in casa Urbino Taccola, reduce da tre sconfitte nelle ultime tre giornate (dopo le tre vittorie iniziali), col dente avvelenato per la beffa di domenica scorsa contro l'Etruria. Ad attenderlo a Monteroni d'Arbia ci sarà un Mazzola Valdarbia fresco del primo successo stagionale sul campo del Sant'Andrea, che ha dato un po' di colore ad un avvio di stagione piuttosto opaco.

Sporting Cecina - S. Andrea

Riposa: COLLI MARITTIMI