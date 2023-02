Promozione: vittorie sofferte per Colli Marittimi e Urbino. Bagarre dal sesto al dodicesimo posto

Eccetto la fuga del Cecina in vetta, prosegue sul filo dell'equilibrio un'edizione del campionato di Promozione girone C combattuta come non mai. In zona playoff rallenta la Geotermica, fermata sull'1-1 a Piombino (vantaggio locale con Barchi al 1', pareggio di Landi al 63'), mentre vincono, seppur non senza sofferenze, Colli Marittimi ed Urbino Taccola. I biancoblù piegano 2-1 il San Miniato al Niccolai: ospiti avanti con Boni al 6', rimonta firmata Pellegrini (30') e Sarais (74'). Colpo esterno degli ulivetesi, che vincono 1-0 al Rossetti di Cecina contro il Saline grazie al gol al 32' del primo tempo di Igbineweka. Perde e resta in ultima posizione l'Atletico Etruria: il lanciatissimo Castiglioncello espugna il Lami 2-0 con la doppietta del classe 2004 Bardi a cavallo fra i due tempi (44' e 46'). Gran bagarre tra il sesto ed il dodicesimo (terzultimo) posto: soltanto sei punti dividono Saline e San Miniato. Gli altri risultati di giornata: Atletico Maremma-Sporting Cecina 0-3; Ponsacco-Gambassi 2-1; Invictasauro-S.Andrea 1-2.