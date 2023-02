Promozione: larghi successi per Saline e Urbino Taccola. Colli Marittimi KO di rigore

Saline e Urbino Taccola esultano a suon di gol e si prendono la copertina della diciottesima giornata di Promozione girone C. Nell'anticipo de La Scala i blucerchiati battono 4-0 il San Miniato e si mantengono a ridosso della griglia playoff. Bernardoni apre le marcature con una doppietta (15' e 31' su rigore), poi ci pensano Dell'Avversana al 67' e Passalacqua allo scadere a rendere ancor più rotondo il risultato. Scivolano, invece, in zona playout i rossoblù. Ad Uliveto Terme l'Urbino Taccola stende il fanalino di coda Ponsacco con un 3-0 maturato in buona parte nei minuti finali (87' Baldini, 90' Nordio) dopo l'iniziale vantaggio firmato da Nassi alla mezz'ora. I biancorossi riducono a due punti il divario dal Colli Marittimi, sconfitto 1-0 sul campo dell'Atletico Maremma per mano di Coli su rigore (77'). 1-1 a Larderello tra Geotermica e Sant'Andrea (11' Caminero, 48' Falca) e 0-0 a Gambassi tra i locali e l'Atletico Etruria. Gli altri risultati di giornata: Castiglioncello - Invictasauro 2-0; Sporting Cecina - Atletico Piombino 2-0.