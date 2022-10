Promozione: bene Ponsacco e Urbino Taccola, il Saline non si sblocca

Turno di campionato abbastanza positivo per le rappresentanti pisane in Promozione. Considerando anche i risultati degli anticipi, il bilancio conta tre vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta: quella dell'Atletico Etruria sul campo della corazzata Sporting Cecina. Tra le gare della domenica il Ponsacco espugna l'ostico campo dell'Atletico Maremma con un 1-0, ottenuto grazie ad un'autorete nel primo tempo. Da segnalare le proteste dei maremmani in occasione di un gol di Anichini annullato per fuorigioco dubbio. Vince anche l'Urbino Taccola, che rifila un netto 3-1 al Sant'Andrea con reti di Laniyonu, Rocchi e Veli (di Lelli la rete del momentaneo pareggio). Terzo successo in quattro gare per gli ulivetesi, attuale seconda forza del torneo. Non riesce a sbloccarsi il Saline, ancora a secco di vittorie: contro il Castiglioncello finisce 1-1, con segnature in rapida successione di Fotino e Giudici. La Geotermica prolunga la serie positiva (tre partite) pareggiando 0-0 contro l'Invictasauro, mentre l'Atletico Etruria resiste un tempo a Cecina salvo incassare due gol nella ripresa a firma Fiorini e Folegnani.

Atletico Maremma - Ponsacco 0-1

ATLETICO MAREMMA: Barbanera, Loffredo, Rosati, Rigutini, Ferraro, Bianciardi, Vettori, Camillucci, Coli, Anichini, Presicci. A disp.: Bigoni, Giustarini, Sabatini, Begnardi, Barbini, Sabatini, Rossi, Testa, Fusini. All.: Lorenzini.

PONSACCO: Battini, Accardo, Pedrali, Vannozzi, Prete, Casali, Medina, Ercoli, Malih, Sardi, Matteoli. A disp.: Lenzini, Martini, Politano, Boldini, Filippi, Figoli, Lotti, De Feo, Uruci. All.: Caponi.

ARBITRO: Foresi di Livorno

RETE: 24' autorete

Castiglioncello - Saline 1-1

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Andrisani, Giannini, Francalacci, Nucci, Molinario, Grandi, Mori, Mimini, Macchia, Fotino. A disp.: Marchio, Cerbai, Bernini, Salvadori, Leoncini, Del Soldato, Stacchini, Orlandini, Bardi. All.: Citi.

SALINE: Frongillo, Burchianti, Lepri, Zaccariello, Salemmo, Antonini, Fabbri, Borri, Rigoni, Dell'Aversana, Bernardoni. A disp.: Ringressi, Matta, Giorgi, Ciampi, Balbuena, Sanfilippo, Rossetti, Cosimi, Giudici. All.: Venturi.

ARBITRO: Ogliormino di Piombino

RETI: 68' Fotino, 69' Giudici

Geotermica - Invictasauro 0-0

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Burini, Falca, Caccio, Mencari, Landi, Rispoli, Pellegrini, Romeo, Pashja. A disp.: Marrucci, Zanatta, Bimbi, Fondelli, Mannucci, Bulli, Monteleone, Penco, Zoncu. All.: Ballerini.

INVICTASAURO: Speroni, Sabbatini, Tropi, Savini, Brogelli, Angelini, Scalabrelli, Raito, Greco, Galli, Scozzafava. A disp.: Bigoni, Majuri, Bianchi, Villani, Pineschi, Tamalio, Cargiolli, Berardini, Francavilla. All.: Maggio.

ARBITRO: Marchi di Siena

Sporting Cecina - Atletico Etruria 2-0

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Facenna, Startari, Modica, Skerma, Bardini, Folegnani, El Falahi, Diagne. A disp.: Nassi, Milano C., Pagliai, Lorenzini, Rizek, Ghilli, Milano N., Giannini, Zoppi. All.: Miano.

ATLETICO ETRURIA: Morgillo, Nobile, Cavallini, Sottoscritti, Masini, Kande, Filippelli, Lorenzi, Coluccia, Barnini, Ronda. A disp.: Bernardeschi, Menichetti, Favilli, Orfei, Vaglini, Sant, Malloggi, Travali, Turini. All.: Traversa.

ARBITRO: Bonamici di Grosseto

RETI: 51' Fiorini, 91' Folegnani

Urbino Taccola - S.Andrea 3-1

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Taglioli, Veli, Anichini, Laniyonu, Baldini, Cecchi, Nassi, Igbineweka, Rocchi. A disp.: Batistoni, Garofalo, Desideri, Pinna, Monacci, Paciarelli, Venturi, Fermi, Cioni. All.: Taccola.

S.ANDREA: Comparini, De Michele, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Brasini, Bruni, Lelli, Caminero, Prati. A disp.: Cogno, Angeli, Di Chiara, Battistini, Gobbi, Filippi, Coppolecchia, Toninelli, Camerlengo. All.: Cinelli.

ARBITRO: Castorina di Lucca

RETI: 15' Laniyonu, 30' Lelli, 41' Rocchi, 69' Veli

RISULTATI 4ª GIORNATA: anticipo Gambassi-Colli Marittimi 1-1; anticipo San Miniato-Atletico Piombino 2-0; Atletico Maremma-Ponsacco 0-1; Castiglioncello-Saline 1-1; Urbino Taccola-S.Andrea 3-1; Geotermica-Invictasauro 0-0; Sporting Cecina-Atletico Etruria 2-0

CLASSIFICA: Sporting Cecina 12, Urbino Taccola 10, Colli Marittimi 8, Ponsacco 8, San Miniato 7, Geotermica 5, Invictasauro 4, Atletico Piombino 4, Atletico Etruria 4, S.Andrea 4, Saline 3, Atletico Maremma 2, Gambassi 2, Castiglioncello 1.