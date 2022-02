Promozione C, 14ª giornata: i risultati e la cronaca delle partite

La copertina della 14ª giornata di Promozione girone C non può che prendersela l'Urbino Taccola. Gli ulivetesi vincono 3-0 con il Monterotondo e volano al secondo posto in classifica, a due punti dalla capolista Mazzola Valdarbia, approfittando del pareggio del Colli Marittimi a Gambassi (2-2) e della sconfitta interna dell'Atletico Etruria con il Castiglioncello (1-2). Nell'anticipo, invece, un battagliero Forcoli Valdera esce comunque sconfitto (1-0) dal campo del Mazzola Valdarbia. Nelle altre gare Sant'Andrea batte Venturina 1-0 e pareggio a reti bianche tra Sporting Cecina e Atletico Maremma.

Mazzola Valdarbia - Forcoli Valdera 1-0 (anticipo)

MAZZOLA VALDARBIA: Cicino, Marzocchi, Stolzi, Fabbrini, Torricelli, Palumbo, Mazza, Lorenzetti, Bandini, Violetta, Vitali. A disp.: Florindi, Milanesi, Neri, Viti, Landozzi, Di Marco, De Iorio, Baroni, Fontani. All.: Pezzatini. FORCOLI VALDERA: Bulleri, Salvini, Benvenuti, Favarin, Natali, Telleschi, Pellegrini, Borselli, Baldini, Sardi, Cavallini. A disp.: Gliatta, Nigi, Bonfigli, Micheletti, Marianelli, Cardini, Migliarini, Garunja, Mori. All.: Natali. ARBITRO: Giusti di Livorno RETE: 11’ Bandini Un buon Forcoli perde di misura in casa della capolista Mazzola Valdarbia. Senesi in vantaggio all'11' con Bandini, su cross di Violetta, e autori di un primo tempo all'attacco ma senza trovare altre reti. Ad inizio ripresa il Forcoli ha la grossa opportunità di pareggiare quando il direttore di gara gli concede un rigore per fallo di mano di un giocatore locale: dal dischetto Borselli si fa ipnotizzare da Cicino. Gli amaranto restano in partita e, nonostante la sconfitta finale, escono a testa alta.

Atletico Etruria - Castiglioncello 1-2

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Anichini, Macchi, Kande, Malloggi, Vaglini, Barnini, Romeo, Orfei. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Coluccia, Turini, Ronda, Corsini, Biagetti, Cavallini. All.: Traversa.

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Gigoni, Daugenti, Nencini, Nucci, Molinario, Grandi, Francalacci, Faraoni, Lo Vecchio, Mori. A disp.: Filucchi, Del Soldato, Capone, Battini, Simoncini, Orlandini, Fotino, Scardigli, Macchia. All.: Citi.

ARBITRO: Mariano di Firenze

RETI: 1' Lo Vecchio (C), 46' Barnini (A), 95' Mori (C)

NOTE: Espulso al 38' Macchi (A)

L'Atletico Etruria perde a sorpresa tra le mura amiche contro il Castiglioncello, venendo beffato in pieno recupero dal gol dell'1-2 finale. Partita piuttosto nervosa, soprattutto nel finale. Ospiti in vantaggio dopo un giro d'orologio con un diagonale di Lo Vecchio, poi l'Etruria rimane in inferiorità numerica al 38' per espulsione di Macchi. Dopo 1' dal rientro dall'intervallo il copione si ripete, ma a parti invertite: Barnini fa 1-1. I padroni di casa provano a vincerla, ma a spuntarla sono al 5' di recupero i labronici con Mori. Castiglioncello "bestia nera" dell'Etruria considerando il successo anche nella gara di andata.

Gambassi - Colli Marittimi 2-2

GAMBASSI: Pagani, Orlandini, Guerri, Fossati, Tafi, Paoli, Ciacci, Ceccatelli, Novelli, Rosi, Bassa Kouassi. A disp.: Posarelli, Trassinelli, Grassini, Oliva, Gaudino Baronello, El Bhit, Mazzoni. All.: Ciappi.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Camerini, Giari, Matta, Gazzanelli, Fabbri, Lepri, El Falahi, Giudici, Milano. A disp.: Cappellini, Cacace, Giovannoni, Sanfilippo, Lika, Giorgi, Calabrese. All.: Venturi.

ARBITRO: Niccolai di Pistoia

RETI: 17' Giudici (C), 49' rig. Rosi (G), 67' Milano (C), 80' Bassa Kouassi (G)

NOTE: Espulso al 70' Oliva (G)

Terza gara senza vittorie per il Colli Marittimi. Biancoblù in vantaggio al 17' con Giudici, poi ad inizio ripresa arriva il pareggio del Gambassi firmato da Rosi su calcio di rigore. Milano riporta avanti la formazione di Venturi al 67', ma a 10' dal termine Bassa Kouassi sigla il definitivo 2-2. Da segnalare al 70' l'espulsione del giocatore locale Oliva, con conseguente grave infortunio di Matta.

Urbino Taccola - Monterotondo 3-0

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Laniyonu, Anichini, Cecchi, Principe, Toni, Nardi, Collecchi. A disp.: Guidetti, Gelli, Franchi, Pinna, Taglioli, Pillotta, Rocchi, Garofalo, Vassallo. All.: Roventini.

MONTEROTONDO: Di Iorio, Rexhepi, Barbieri, Martelli, Piccolo, Cannas, Bordagaray, Sammuri, Monreale, Buonocore, Bilei. A disp.: Toso, Biagini, Tortorici, Cercignani, Bagnoli. All.: Ballerini.

ARBITRO: Bo di Livorno

RETI: 4' Nardi, 39' Principe, 65' Lazzerini

L'Urbino Taccola bissa il successo di domenica scorsa contro il Colli Marittimi rifilando un secco 3-0 al Monterotondo. Ottima prova dei biancorossi, bravi a portarsi subito in vantaggio con Nardi per poi raddoppiare poco prima dell'intervallo con Principe. Nella ripresa il sigillo di Lazzerini. Urbino Taccola secondo in classifica, a due punti dalla capolista Mazzola Valdarbia.

Altre gare: S. Andrea - Venturina 1-0; Sporting Cecina - Atletico Maremma 0-0.

Riposa: Saline.