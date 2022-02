Promozione C, 15ª giornata: i risultati e la cronaca delle partite

Urbino Taccola e Saline (in foto): sono state queste due squadre le protagoniste della quindicesima giornata di Promozione girone C. Gli ulivetesi, vincendo 3-0 a Venturina, hanno consolidato il secondo posto in classifica e adesso, con la capolista Mazzola Valdarbia a soli due punti, non possono più nascondere le loro ambizioni. Situazione diversa, ma stessa soddisfazione in questa domenica di calcio giocato per il Saline, autore di un'ottima prestazione grazie alla quale ha superato in rimonta il sempre ostico Sant'Andrea. Termina con un gol a testa e conseguente posta in palio divisa l'attesa sfida tra Colli Marittimi e Atletico Etruria (due compagini stabili nell'alta classifica in questa stagione), mentre il Forcoli fa quel che può in una sfida dall'altissimo coefficiente di difficoltà contro lo Sporting Cecina (0-1). Chiudono il quadro il successo 3-0 del Gambassi a Monterotondo e la vittoria del Mazzola Valdarbia 2-0 nell'anticipo contro il Castiglioncello.

Colli Marittimi - Atletico Etruria 1-1

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Lepri, Giari, Giudici, Fabbri, Sanfilippo, Milano, Calabrese, El Falahi, Giovannoni. A disp.: Cappellini, Rovini, Cacace, Giorgi, Lika, Giacomelli, De Luca. All.: Venturi.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Cavallini, Malloggi, Vaglini, Kande, Barnini, Lorenzi, Coluccia, Romeo, Anichini. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Orfei, Filippelli, Ronda. All.: Traversa.

ARBITRO: Merlino di Pontedera

RETI: 15' rig. Giudici (C), 46' Coluccia (A)

NOTE: Espulso al 66' Cavallini (A)

Terzo pari interno consecutivo per il Colli Marittimi. Gli uomini di Venturi passano in vantaggio al quarto d'ora con un calcio di rigore trasformato da Giudici giocano a buon ritmo almeno fino alla mezzora. Nei minuti finali del primo tempo viene fuori l'Atletico Etruria, che nei primi istanti della ripresa pareggerà i conti con Coluccia, servito da Romeo a compimento di una bella ripartenza. Il Colli Marittimi reagisce, sfruttando anche la superiorità numerica a partire dal 66' per l'espulsione di Cavallini, e all'82' solo un grande intervento di Gambini nega la gioia del gol al neoentrato Rovini.

Forcoli Valdera - Sporting Cecina 0-1

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Marianelli, Nigi, Favarin, Natali, Salvini, Borselli, Bonfigli, Garunja, Sardi, Telleschi. A disp.: Romano, Pellegrini, Migliarini, Cavallini, Micheletti, Mori, Cardini, Pellegrini. All.: Natali.

SPORTING CECINA: Cappellini, Pulizia, Pedrali, Balleri, Del Gratta, Lorenzini, Campisi, Facenna, Folegnani, Bachini, Skerma. A disp.: Berrugi, Modica, Pagliai, Ajdini, Mecacci, Diagne, Bernardoni, Giannini E.. All.: Miano.

ARBITRO: Castorina di Lucca

RETI: 43' Campisi

NOTE: Espulso all'80' Favarin (F)

Partita di sacrificio del Forcoli contro il forte Sporting Cecina. Gli amaranto non concedono niente per mezzora, poi, dopo un palo interno colpito da Bachini, capitolano a 2' dal termine del primo tempo: il gol porta la firma di Campisi, ma è da segnalare anche la bella azione dei rossoblù condotta da Skerma e Pedrali. Nella ripresa gli ospiti sfiorano in almeno due circostanze il raddoppio con Folegnani e Facenna, ma Balleri è miracoloso. A 10' dalla fine l'espulsione di Favarin fa calare il sipario sul match.

Saline - S.Andrea 3-1

SALINE: Laurenza, Barbafiera, Canessa, Matteo, Filippi, Spagnoli, Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Lotti. A disp.: Sujlejmani, Capanni, Burchianti, Ciampi, Nuzzi, Di Giulio, Oldoli, Cavallini, Braccini. All.: Guarguaglini.

S.ANDREA: Comparini, Brasini, Demasi, Toninelli, De Michele, Pizzuto, Prati, Tamalio, Coli, Caminero, Sarno. A disp.: Cogno, Amorevoli, Lelli, Khouribech, Filippi, Camerlengo, Chiodo. All.: Cinelli.

ARBITRO: Di Girolamo di Lucca

RETI: 40' Sarno (SAN), 58' Rossetti (SAL), 70' Braccini (SAL), 90' Filippi (SAL)

Probabilmente la miglior prova stagionale del Saline. I blucerchiati dominano in lungo e in largo l'ostico avversario maremmano per tutti i 90', ma vanno clamorosamente in svantaggio al 40' del primo tempo a seguito di un'incertezza del portiere Laurenza su palla da corner. In precedenza si registrano palle gol con Filippi, Pacini e due volte Rossi, mentre negli istanti finali lo stesso Rossi colpisce un palo a tu per tu con Comparini. Nella ripresa mister Guarguaglini schiera un Saline a trazione anteriore con l'inserimento di Braccini per Canessa e proprio Braccini si rende protagonista prima con l'assist per l'1-1 di Rossetti, poi con il gol del 2-1. Nel finale tris di Filippi servito da Rossi.

Venturina - Urbino Taccola 0-3

VENTURINA: Fiaschi, Bastieri, Del Conte, Mori, Neri, Taddei, Garzella, Fiorini, Martini, Di Sacco, Adragna. A disp.: Fabiani, Ghelardi, Lodovici, Giacomini, Poli, Biagioni. All.: Bardocci.

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Laniyonu, Anichini, Cecchi, Principe, Garofalo, Nardi, Ghelardoni. A disp.: Guidetti, Gelli, Toni, Pinna, Taglioli, Pillotta, Collecchi, Rocchi. All.: Roventini.

ARBITRO: Mascelloni di Grosseto

RETI: 37' Garofalo, 45' Nardi, 50' Laniyonu

Vittoria di grande autorevolezza dell'Urbino Taccola al "Santa Lucia" di Venturina. Dopo un inizio equilibrato, i biancorossi passano in vantaggio al 37' con Garofalo e in chiusura di frazione raddoppiano grazie a Nardi. Al 5' della ripresa capitan Laniyonu cala il tris, rendendo il prosieguo della partita una pura formalità per la squadra di Roventini. Secondo posto consolidato, quarta vittoria di fila e settimo risultato utile consecutivo.

Altre gare: Castiglioncello-Mazzola Valdarbia 0-2 (anticipo); Monterotondo-Gambassi 0-3.

Riposa: Atletico Maremma.