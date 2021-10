Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 5ª giornata

Tutto pronto per la quinta giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per domenica 31 ottobre con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 14.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone C:

Castiglioncello - FORCOLI VALDERA

Torna in campo dopo il turno di riposo il Forcoli Valdera, ospite del Castiglioncello al "Solvay" di Rosignano. Amaranto determinati a ripartire col piede giusto dopo un inizio di stagione piuttosto negativo, cercando di togliersi l'etichetta di peggior attacco del campionato (1 gol segnato in 3 partite), al cospetto di un avversario più quotato ma penalizzato dagli infortuni e reduce da due sconfitte consecutive.

COLLI MARITTIMI - Atletico Maremma

Partita molto interessante a Montescudaio tra l'ottima formazione biancoblù, alla ricerca dei tre punti dopo tre pareggi consecutivi, e l'attuale capolista a punteggio pieno. Si affronteranno la prima e la seconda miglior difesa del campionato (Colli, 1 gol subito in 4 giornate; Atletico, 2 in 3), perciò si preannuncia una gara tiratissima in cui sarà fondamentale il cinismo sotto porta.

SALINE - ATLETICO ETRURIA

Il Saline per sbloccarsi e dare una svolta ad un inizio di stagione disastroso, l'Atletico Etruria per centrare la terza vittoria consecutiva e confermarsi squadra con ambizioni d'alta classifica. La partita del "Rossetti" di Cecina, in particolar modo per i blucerchiati (squadra con buoni numeri offensivi, ma peggior difesa del campionato con 10 gol subiti in 3 giornate), mette in palio una posta molto importante.

Altre gare:

Monterotondo - Sporting Cecina;

S. Andrea - Gambassi;

Venturina - Mazzola Valdarbia

Riposa:

URBINO TACCOLA