Promozione, gli anticipi: si ferma il Colli Marittimi e la Geotermica sigla il sorpasso

Importante avvicendamento nelle prime posizioni del campionato di Promozione girone C. Nei due anticipi della diciassettesima giornata la sconfitta a sorpresa del Colli Marittimi, in casa contro il Gambassi, e la contemporanea vittoria della Geotermica, in trasferta con l'Invictasauro, permettono ai larderellini di superare i montescudaini al secondo posto, dietro soltanto alla corazzata Sporting Cecina (in vetta con nove punti di vantaggio ed una gara in meno).

Al "Niccolai" il Colli Marittimi cede 0-1 al Gambassi, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Tante occasioni da rete non sfruttate dai ragazzi di Verdiani, mentre i fiorentini colpiscono con Mazzanti in avvio di ripresa e portano a casa l'intera posta in palio disputando una prova prettamente difensiva. Nel finale espulso Camerini, capitano del Colli Marittimi, e da segnalare le proteste dei locali per un presunto calcio di rigore non concesso dal direttore di gara.

Con lo stesso risultato (0-1), la Geotermica espugna il campo dell'Invictasauro. A decidere l'incontro è una rete di Spagnoli al 12' del primo tempo. I giallorossoblù di Ballerini danno continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro l'Urbino Taccola, conquistando tre punti preziosi contro una formazione che, come dimostra l'attuale quinto posto da neopromossa, si sta rivelando tra le più interessanti del campionato.

Domani, domenica 29 gennaio, le altre cinque gare in programma.