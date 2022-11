Promozione, i risultati della 10ª giornata: cinquina Geotermica, di 'corto muso' Colli Marittimi e San Miniato

Nella domenica in cui il Cecina interrompe l'incredibile serie di nove vittorie in nove gare pareggiando (0-0) col Castiglioncello, Colli Marittimi e Geotermica ne approfittano per rosicchiare due punti alla capolista del campionato di Promozione girone C. I biancoblù vincono 2-1, in extremis, in casa del Sant'Andrea: Di Chiara pareggia il gol iniziale di Pellegrini, Remelli decide l'incontro in pieno recupero. In scioltezza, invece, il successo dei rossogialloblù di Larderello contro il Gambassi: Penco, Rispoli, Romeo e una doppietta di Zoncu fissano il punteggio sul 5-0 finale. Cade a sorpresa l'Urbino Taccola, 1-2 ad Uliveto contro l'Atletico Maremma: doppio Coli, nel mezzo il momentaneo pari di Balduini. Colpo esterno dell'Atletico Etruria: gli uomini di Traversa, trascinati dalle doppiette di Coluccia e Orfei, hanno la meglio per 4-2 sull'Invictasauro (reti di Scozzafava e Bianchi). Vincono anche il Saline, 2-1 col Piombino (doppietta Bernardoni e gol di Mori), ed il San Miniato, 1-0 (Faraoni al 75') contro un Ponsacco in caduta libera.