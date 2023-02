Promozione: Etruria stende Urbino Taccola e riapre la lotta salvezza. Rinviato il big match

Appuntamento rimandato per il big match della ventunesima giornata di Promozione girone C tra Colli Marittimi e Geotermica. La gara in programma quest'oggi, domenica 26 febbraio, al "Niccolai" di Montescudaio, è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco. Non approfitta dello stop forzato delle dirette concorrenti l'Urbino Taccola, sconfitto 1-0 dall'Atletico Etruria nell'anticipo del "Lami" di Collesalvetti. Decide la rete di Bozzi al 24' del primo tempo: quanto basta per permettere ai biancoblù di centrare la seconda vittoria consecutiva e rientrare in corsa per la salvezza. Cade 0-3 il Ponsacco, al Comunale contro lo Sporting Cecina. La capolista prende il sopravvento nella ripresa, con le segnature di El Falahi, Rovini e Folegnani. Rossoblù sempre più ultimi. Brutto tonfo del Saline, che incassa un netto 0-4 dall'Invictasauro: maremmani a segno con Angelini (doppietta), Scalabrelli e Villani. Il San Miniato non riesce ad interrompere la crisi e si fa rimontare sul campo del Gambassi: Giani illude, Pellegri e Abbate firmano il 2-1 finale in favore dei fiorentini. Gli altri risultati di giornata: Atletico Maremma-Castiglioncello 2-1; Atletico Piombino-Sant'Andrea 2-0.