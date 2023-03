Promozione: Geotermica rullo compressore, acuto del San Miniato contro il Cecina

Prosegue il super finale di stagione della Geotermica, che stende 1-0 l'Atletico Maremma al "Florentia" e vola a +11 sul terzo posto, avvicinando la qualificazione agli spareggi regionali senza passare dai playoff. Si tratta della quinta vittoria consecutiva senza subire reti per i larderellini. Decide l'incontro il gol alla mezz'ora del primo tempo di Pellegrini.

Finisce 0-0 lo scontro diretto nella parte alta della classifica tra Urbino Taccola e Colli Marittimi. Il contemporaneo successo del Castiglioncello (2-1 contro il Gambassi) permette ai livornesi di superare gli ulivetesi e di agganciare al terzo posto i montescudaini. Il Saline si avvicina alla matematica salvezza superando 2-1 il Ponsacco: Bernardoni fa esultare i blucerchiati all'84' dopo che i rossoblù avevano pareggiato con Matteoli l'iniziale rete di Passalacqua.

In coda perde anche l'Atletico Etruria, 1-0 in casa del Sant'Andrea (83' Caminero), mentre il San Miniato trova tre punti d'oro (1-0) contro il Cecina: a La Scala il gol al 26' di Lamberti vale l'allungo decisivo sull'ultima posizione. Successo per 4-3 dell'Invictasauro contro il Piombino. Adesso, per evitare la retrocessione diretta, è un testa a testa tra Etruria e Ponsacco, con i primi davanti di una lunghezza a due giornate dal termine.