Promozione: alla Geotermica il derby col Saline. L'Urbino Taccola ingrana la terza

Con un gol per tempo la Geotermica si aggiudica il derby della Valdicecina contro il Saline e conquista il secondo posto in solitaria nel girone C di Promozione. Al Florentia di Larderello apre le marcature Spagnoli alla mezz'ora, mentre la rete che mette i tre punti in cassaforte arriva all'81' a firma Falca. La Geotermica beneficia del passo falso del Colli Marittimi, al quale non riesce l'impresa a Cecina: le reti di Skerma, Folegnani e Startari valgono un secco 3-0 in favore della capolista. I biancoblù scivolano in quarta posizione, sorpassati dall'Urbino Taccola: gli ulivetesi conquistano la terza vittoria di fila battendo 2-0 l'Invictasauro ad Uliveto Terme. A segno Veli e Igbineweka, entrambi nel corso dei primi 45'. In coda successo vitale per l'Atletico Etruria, 1-0 in casa del San Miniato: il calcio di rigore trasformato da Barnini riapre i giochi in zona playout. Il Ponsacco non riesce a dare continuità alla vittoria dell'ultimo turno e cade 1-0 a Sant'Andrea per mano di Biagiotti. Rossoblù nuovamente ultimi. Gli altri risultati di giornata: Castiglioncello - Atletico Piombino 1-1; Gambassi - Atletico Maremma 0-0.