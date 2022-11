Promozione, i risultati della 9ª giornata: Ponsacco a picco. Blitz Geotermica, si sblocca il Saline

Nel weekend di Promozione girone C non s'interrompe la crisi del Ponsacco, che perde 0-3 al Comunale contro l'Invictasauro ed incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Cade anche l'Urbino Taccola, 2-1 a Piombino (doppio Mori, non basta Igbineweka): un passo falso che permette ai Colli Marittimi, vincenti 3-1 sabato contro il Castiglioncello (Levato, Levato, Mecacci i marcatori biancoblù; di Grandi il sigillo labronico ). Nell'altro anticipo in programma, prima gioia per il Saline del nuovo tecnico Luca Rubino: nel 5-2 al Sant'Andrea a segno Bernardoni, Cosimi, Passalacqua, Giudici e Zaccariello; Demasi e Bruni per i maremmani. Colpo esterno della Geotermica (1-0) in casa dell'Atletico Etruria: un gol di Fondelli permette ai giallorossoblù di agganciare la terza posizione. Il San Miniato torna con un pareggio a reti bianche dalla trasferta contro l'Atletico Maremma. Completa il quadro l'ennesimo successo dello Sporting Cecina, 2-0 a Gambassi.