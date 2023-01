Promozione: riparte l'Urbino Taccola. Sorpasso Colli Marittimi sulla Geotermica, Etruria raggiunto in extremis dal Ponsacco

Classifica pressoché invariata, con l'eccezione del sorpasso del Colli Marittimi ai danni della Geotermica, dopo i risultati della quindicesima giornata di Promozione girone C. I biancoblù vincono di misura (0-1) in casa dell'Atletico Piombino grazie alla rete di Pellegrini al 38' del primo tempo e salgono al secondo posto in classifica, superando la Geotermica, sconfitta 0-2 al Florentia dal Castiglioncello (a segno Macchia al 45' e Moscati su rigore al 58'). Dopo due ko consecutivi riparte l'Urbino Taccola: ad Uliveto Terme i biancorossi piegano l'ostico San Miniato 1-0 per mano di Nassi sul finire della prima frazione. Stesso risultato tra Saline e Atletico Maremma: blucerchiati in gol con Fabbri al 73' e sempre a ridosso della zona playoff. A Collesalvetti finisce 1-1 lo scontro diretto nei bassifondi della classifica tra Atletico Etruria e Ponsacco. I locali (in dieci dal 58' per doppio giallo di Barnini) si illudono all'84' con Bozzi e vengono raggiunti al 94' da Prete (in presunta posizione di fuorigioco). Nel finale espulsi anche Accardo, Ronda e Orsini. L'Atletico Etruria resta fanalino di coda con un punto di ritardo rispetto al Ponsacco. Gli altri risultati: Invictasauro-Gambassi 2-1; Sant'Andrea-Sporting Cecina 0-0.