Promozione: alla Geotermica lo scontro playoff. Colli Marittimi di misura, tornano i tre punti per il San Miniato

La sfida di cartello della sedicesima giornata di Promozione girone C si conclude con un risultato netto. Al Florentia la Geotermica stende 3-0 l'Urbino Taccola (reti di Burini e Landi nel primo tempo, di Zanatta nella ripresa) ed allunga al terzo posto, a più quattro sugli ulivetesi quarti ed a meno due dal Colli Marittimi secondo, a sua volta vittorioso 1-0 contro il Ponsacco al Niccolai. I biancoblù festeggiano la terza vittoria di fila, tutte ottenute di misura e senza subire gol, e restano a dieci punti di distanza dalla capolista Sporting Cecina, che non perde un colpo e batte 2-0 il Saline grazie alle segnature nel secondo tempo di Carlo Milano e Rovini.

Nella parte destra della classifica si sblocca dopo cinque gare il San Miniato: i rossoblù disputano una grande prestazione ed hanno la meglio per 3-1 sull'Invictasauro. Per i sanminiatesi a segno Giani, Bettarini ed il neoacquisto Kodraziu; 'gol della bandiera' maremmano di Francavilla. Quinta sconfitta nelle ultime sei partite, invece, per l'Atletico Etruria, che cade 1-0 nello scontro salvezza in casa dell'Atletico Maremma. Un gol di Anichini a venti dal termine lascia la compagine di Lorenzana all'ultimo posto, vicina al solo Ponsacco e staccata di sei lunghezze dalla terzultima posizione. Gli altri risultati di giornata: Castiglioncello-Sant'Andrea 2-0; Gambassi-Atletico Piombino 2-1.