Promozione: orgoglio Ponsacco, Colli Marittimi e Saline corsari

Colpo di coda del Ponsacco, che vince 2-1 sul campo dell'Invictasauro e torna in piena lotta per evitare la retrocessione diretta a quattro gare dal termine. I rossoblù si aggiudicano l'anticipo in terra grossetana grazie alle reti di Malih e Caponi; di Scalabrelli la rete della bandiera locale. Nella domenica che ha visto il Cecina conquistare la matematica promozione in Eccellenza, tra le inseguitrici la Geotermica batte 2-0 l'Atletico Etruria (a segno Mencari e Rispoli) ed il Colli Marittimi la spunta 2-1 in extremis in casa del Castiglioncello (in gol Cacace e Pellegrini, nel mezzo il pareggio labronico di Grandi). 3-2 rocambolesco del Saline a Sant'Andrea: blucerchiati subito davanti grazie ad un'autorete, poi Grotti ribalta tutto con una doppietta ma nel finale l'uno-due firmato Dell'Aversana-Bernardoni vale tre punti fondamentali. Finiscono 0-0 Urbino Taccola-Atletico Piombino e San Miniato-Atletico Maremma. Gli altri risultati di giornata: Sporting Cecina-Gambassi 2-0.