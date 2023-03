Promozione: il Ponsacco retrocede in Prima Categoria, successo al cardiopalma per il San Miniato

Penultima giornata fatale per il Ponsacco. I rossoblù perdono 0-2 contro il Castiglioncello e, complice il contemporaneo successo dell'Atletico Etruria contro il Piombino, retrocedono matematicamente in Prima Categoria (quattro punti di svantaggio dal penultimo posto). A decidere l'incontro del "Comunale" sono le reti nella ripresa di Macchia, al 62', e Bernini, al 95'. A Collesalvetti, invece, un gol al 29' di Orfei vale l'1-0 finale e tre punti di platino in ottica playout per l'Etruria.

Vittoria al cardiopalma per il San Miniato, che, dopo aver battuto domenica scorsa il Cecina, piega 1-0, tra le mura amiche, la Geotermica. Micheli salva i sanminiatesi parando un calcio di rigore, poi, al 90', è decisivo il colpo di testa di Kodraziu. La formazione di Valori sale in quintultima posizione e nell'ultimo turno proverà a conquistare la salvezza diretta.

A Montescudaio finisce 1-1 la sfida tra Colli Marittimi e Saline: locali avanti con Pannocchi al 66', pari ospite firmato da Passalacqua all'80'. In parità anche Cecina-Urbino Taccola: Anichini porta in vantaggio gli ulivetesi al 45', poi si registra la rimonta cecinese a cavallo dell'ora di gioco con Rovini e Bardini, infine Veli sigla il 2-2 allo scadere.

Gli altri risultati di giornata: Atletico Maremma-Invictasauro 1-1; Gambassi-Sant'Andrea 2-1.