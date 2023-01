Promozione: Colli Marittimi avanti di misura, il Ponsacco acciuffa la Geotermica. Ancora un KO per l'Urbino

Vince solo il Colli Marittimi, tra le formazione pisane, nella 14ª giornata del girone C di Promozione (la prima di ritorno e del 2023). Al Niccolai i biancoblù di Verdiani giocano ben 80' in superiorità numerica contro l'Atletico Etruria (espulso al 10' Franceschi), ma riescono a trovare la zampata vincente per l'1-0 finale soltanto a tre minuti dal termine con Remelli, su punizione di Levato. La formazione di Montescudaio riduce ad una sola lunghezza il divario dal secondo posto, in virtù dell'1-1 della Geotermica (seconda) a Ponsacco. Il gol in extremis di Borges pareggia quello in apertura di Falca e permette ai rossoblù ponsacchini di lasciare l'ultima posizione (ora occupata dall'Etruria). Non ripartono con il piede giusto Saline e San Miniato: i blucerchiati cadono 2-0 a Gambassi (Rosi, Ciappi), mentre i rossoblù capitolano 1-0 a La Scala contro il Sant'Andrea (Di Chiara). Nell'anticipo giocato sabato l'Urbino Taccola perde 3-2 al Solvay contro il Castiglioncello, incappando nel secondo ko consecutivo. Protagonista assoluto Filippo Moscati, il quale apre le marcature con una splendida rovesciata e sigla la rete del tris che mette un'ipoteca sulla vittoria dei livornesi. Di Fotino il raddoppio del Castiglioncello prima dell'intervallo, mentre l'Urbino ha provato a farsi sotto prima con Nassi (2-1) poi con Anichini nel recupero (3-2). Completano il quadro Sporting Cecina-Invictasauro 3-1 e Atletico Maremma-Atletico Piombino 1-2.