Promozione, i risultati dell'11ª giornata: Urbino Taccola all'inglese. Punto d'oro San Miniato, Saline vince a Ponsacco

Igbineweka e Veli trascinano l'Urbino Taccola ad una vittoria (2-0) fondamentale in casa dei Colli Marittimi, nell'undicesima giornata di Promozione girone C. Con questi tre punti gli ulivetesi salgono ad una sola lunghezza di distanza dal secondo posto, adesso occupato in coabitazione dai Colli e dalla Geotermica, salvata da un gol di Falca nel recupero per l'1-1 finale sul campo dell'Atletico Maremma. Punto d'oro per il San Miniato, sempre più squadra rivelazione di questo campionato: i rossoblù, quinti in classifica, fermano sull'1-1 la capolista Sporting Cecina. Alla rete di Skerma risponde Faraoni. Terza vittoria consecutiva per il Saline e Ponsacco in crisi nera: una doppietta di Bernardoni permette ai blucerchiati di battere 2-1 i rossoblù sul neutro di Certaldo. Succede tutto nel primo tempo tra Atletico Etruria e Sant'Andrea, con gli ospiti che la spuntano 2-1: di Gurma e Pizzuto i gol maremmani, nel mezzo il timbro di Bozzi. Gli altri risultati: Atletico Piombino-Invictasauro 0-0; Gambassi-Castiglioncello 1-2.