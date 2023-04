Promozione girone C, risultati e verdetti dell'ultima giornata

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Si è giocato nel pomeriggio odierno l'ultimo turno della regular season di Promozione girone C. La notizia è che i playoff, dopo esser stati in bilico fino alla fine in virtù della possibile 'forbice', si giocheranno. Decisivo il successo del Castiglioncello, 2-0 sul San Miniato con reti di Macchia e Moscati nella ripresa, mentre pareggia 1-1 la Geotermica contro lo Sporting Cecina (Landi risponde al vantaggio della capolista firmato Zoppi).

Esulta per l'accesso agli spareggi promozione il Colli Marittimi, vittorioso 2-1 in casa dell'Invictasauro grazie ad una clamorosa rimonta nel recupero griffata De Luca-Bartorelli. Resta fuori l'Urbino Taccola, nonostante il 3-1 rifilato al Gambassi (a segno Franchi, Veli e Igbineweka; i fiorentini accorciano con Angioli). Il Saline chiude la sua annata battendo 3-0 l'Atletico Etruria (Dell'Aversana, Rigoni, Braccini). Il Ponsacco saluta la categoria con un ko per 1-0 a Piombino. 1-1 tra Sant'Andrea e Atletico Maremma.

I verdetti

PROMOSSO IN ECCELLENZA: Sporting Cecina

PLAYOFF: Geotermica già qualificata in finale; spareggio Castiglioncello-Colli Marittimi

PLAYOUT: Atletico Piombino-Atletico Etruria e San Miniato-Gambassi

RETROCESSO IN PRIMA CATEGORIA: Ponsacco