Promozione: la Geotermica consolida la seconda piazza, il San Miniato si salva in extremis a Ponsacco

Successo importante per la Geotermica a Gambassi. Il 2-0 targato Rispoli-Fondelli, unito al contemporaneo passo falso casalingo del Colli Marittimi col Sant'Andrea, permette ai larderellini di consolidare il secondo posto in classifica nel girone C di Promozione, con sei punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. A Montescudaio i biancoblù cedono 0-2 (Caminero, Prati). Perde anche l'Urbino Taccola, 2-0 sul campo dell'Atletico Maremma (Coli, Anichini). Gli ulivetesi mantengono la quarta piazza, ma vengono avvicinati ad una sola lunghezza dal Castiglioncello, capace di infliggere la prima sconfitta stagionale al Cecina già campione (2-0 al "Rossetti"). Pari a reti inviolate tra Piombino e Saline, con i blucerchiati che restano in una posizione di metà classifica, mentre terminano 1-1 le sfide salvezza Ponsacco-San Miniato e Atletico Etruria-Invictasauro. Al Comunale padroni di casa avanti con Caponi, gli ospiti la riprendono in extremis con Marianelli: il Ponsacco resta fanalino di coda, a -3 dal San Miniato terzultimo. L'Etruria, penultimo, evita il ko grazie alla rete di Barnini (vantaggio grossetano di Brogelli).