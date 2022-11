Promozione, Saline in crisi: esonerato Riccardo Venturi

Riccardo Venturi non è più l'allenatore del Saline. Il tecnico ex Colli Marittimi paga con l'esonero un inizio di stagione alquanto complicato per i blucerchiati, ancora a secco di vittorie ed attualmente ultimi in classifica nel campionato di Promozione girone C. Decisiva la sconfitta di ieri in casa dell'Invictasauro, la quarta in otto gare. Assieme a Venturi lascia Saline anche il vice Gianluca Iacometti, quest'ultimo dopo aver rassegnato le proprie dimissioni.