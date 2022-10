Promozione: l'Urbino Taccola concede il bis a San Miniato. Rimonta nel finale per la Geotermica

In virtù dei due anticipi al sabato Colli Marittimi-Piombino e Ponsacco-Etruria, erano solo tre le sfide riguardanti compagini pisane nella domenica di Promozione girone C. Dopo il successo all'esordio, l'Urbino Taccola concede il bis battendo 2-0 il San Miniato a La Scala. Decidono l'incontro le reti in avvio di ripresa di Rocchi (tap-in tra le proteste per un presunto fuorigioco) e Garofalo (assist 'al bacio' di Baldini); locali in dieci nel finale per l'espulsione di Scali. La Geotermica conquista i suoi primi tre punti in campionato in casa del Castiglioncello. Vantaggio lampo (3') dei labronici con Mimini, ma i larderellini ribaltano tutto nel finale grazie alle reti di Zoncu e Rispoli. Ancora un pareggio per il Saline, stavolta per 1-1 sul campo dell'Atletico Maremma: apre Rossetti al 36', risponde Fusini a sei minuti dal termine.

Atletico Maremma - Saline 1-1

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Sabatini, Rosati, Sgherri, Bianciardi, Begnardi, Anichini, Camillucci, Bartolini, Coli, Vettori. A disp.: Galeazzi, Vettori, Loffredo, Testa, Forieri, Giustarini, Presicci, Rigutini, Fusini. All.: Lorenzini

SALINE: Frongillo, Sanfilippo, Cosimi, Dell Aversana, Salemmo, Antonini, Fabbri, Borri, Rossetti, Giudici, Bernardoni. A disp.: Ringressi, Zaccariello, Lepri, Giorgi, Nucera, Burchianti, Braccini, Rigoni, Balbuena. All.: Venturi

ARBITRO: Marchi di Siena

RETI: 36' Rossetti, 84' Fusini

Castiglioncello - Geotermica 1-2

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Andrisani, Giannini, Nencini, Nucci, Molinario, Grandi, Mori, Mimini, Macchia, Orlandini. A disp.: Marchio, Gigoni, Bernini, Salvadori, Francalacci, Del Soldato, Leoncini, Ficarra, Fotino. All.: Citi

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Landi, Zanatta, Caccio, Mencari, Martinez, Rispoli, Pellegrini, Romeo, Pashja. A disp.: Marrucci, Burini, Bimbi, Falca, Fondelli, Bulli, Monteleone, Penco, Zoncu. All.: Ballerini

ARBITRO: Giannini di Pontedera

RETI: 3' Mimini, 85' Zoncu, 90' Rispoli

San Miniato - Urbino Taccola 0-2

SAN MINIATO: Micheli, Marianelli, Colibazzi, Marconcini, Mori, Scali, Campinoti, Giani, Maccari, Guerra, Faraoni. A disp.: Morelli, Bettarini, Boldrini, Boni, Calvetti, Campani, Nidiaci, Pacciani, Zini. All.: Valori

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Balduini, Veli, Anichini, Laniyonu, Rocchi, Cecchi, Nassi, Baldini, Garofalo. A disp.: Batistoni, Taglioli, Desideri, Venturi, Patalani, Fermi, Igbineweka, Tahiri, Bani. All.: Taccola

ARBITRO: Iglio di Pistoia

RETI: 51' Rocchi, 57' Garofalo

RISULTATI 2ª GIORNATA: anticipo Colli Marittimi - Atletico Piombino 1-0; anticipo Ponsacco - Atletico Etruria 0-0; Atletico Maremma - Saline 1-1; Castiglioncello - Geotermica 1-2; Gambassi - Invictasauro 1-2; San Miniato - Urbino Taccola 0-2; Sporting Cecina - S. Andrea 5-0.

CLASSIFICA: Sporting Cecina 6; Urbino Taccola 6; Colli Marittimi 6; Ponsacco 4; Geotermica 3; Invictasauro 3; Atletico Maremma 2; Saline 2; San Miniato 1; Sant'Andrea 1; Atletico Etruria 1; Atletico Piombino 1; Gambassi 1; Castiglioncello 0.