Promozione: Urbino Taccola eroico in 9 contro 11. Cadono Colli Marittimi e Forcoli, solo un pari per l'Etruria

Turno chiave per la lotta al vertice nel girone C di Promozione, con due squadre che tentano la prima fuga del campionato. La capolista Mazzola Valdarbia (31 punti) si aggiudica il big match di giornata con il Colli Marittimi, mentre l'Urbino Taccola (29) ha la meglio sul Saline nonostante chiuda in 9 uomini contro 11: complice il pareggio dello Sporting Cecina (terzo a quota 25) nel derby con il Castiglioncello e, appunto, la sconfitta del Colli Marittimi (23), aumenta il divario tra le prime due della classe e le inseguitrici. L'Atletico Etruria pareggia tra mille rimpianti con il Monterotondo, il Forcoli perde nettamente in casa dell'Atletico Maremma.

Atletico Etruria - Monterotondo 1-1

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kande, Orfei, Lorenzi, Barnini, Romeo, Filippelli. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Anichini, Coluccia, Ronda, Macchi. All.: Traversa.

MONTEROTONDO: Di Iorio, Rexhepi, Barbieri, Banfi, Bartolena, Ferrari, Bordagaray, Sammuri, Gurma, Buonocore, Cannas. A disp.: Toso, Biagini, Fernandez, Salusti, Bagnoli, Bilei, Monreale. All.: Ballerini.

ARBITRO: Chisari di Livorno

RETI: 3' Barnini (E), 35' rig. Gurma (M)

Etruria in vantaggio dopo appena 3' con un ottimo spunto di Barnini, il quale insacca dopo aver superato in dribbling difensore e portiere. Al 33' i biancoblù hanno l'opportunità di raddoppiare su calcio di rigore conquistato da Barnini, ma dal dischetto Romeo si fa neutralizzare il tiro da Di Iorio. Gol sbagliato, gol subito: 2' più tardi Kande stende in area Ferrari e Gurma realizza dagli undici metri. Sul finire di frazione Nobile lampisce il palo. Nella ripresa grande pressing dei padroni di casa, ma l'unica grossa occasione arriva nel recupero con Romeo che centra la traversa su punizione.

Atletico Maremma - Forcoli Valdera 3-0

ATLETICO MAREMMA: Milani, Giustarini, Rosati, Sgherri, Ferraro, Federici, Gravina, Vettori, Villani, Pastorelli, Presicci. A disp.: Villani, Di Chiara, Giudici, Antonini, Turchetti, Pallassini, Nieto. All.: Lorenzini.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Nigi, Borselli, Natali, Salvini, Migliarini, Martolini, Garunja, Sardi, Telleschi. A disp.: Gliatta, Bonfigli, Baldini, Cavallini, Pellegrini, Mori, Monti. All.: Natali.

ARBITRO: Menta di Piombino

RETI: 2' Federici, 33' Nieto, 67' Rosati

Ennesima sconfitta del Forcoli, che pone seri interrogativi sull'obiettivo della salvezza. Primo tempo abbastanza equilibrato, ma chiuso in vantaggio di due reti da parte dei maremmani: a segno Federici, al 2', su disattenzione difensiva degli amaranto e Nieto poco dopo la mezzora. Il Forcoli prova ad accorciare le distanze nella ripresa costruendo un paio di palle gol interessanti, benché a colpire sia ancora l'Atletico Maremma con Rosati al 37'.

Mazzola Valdarbia - Colli Marittimi 2-1

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Marzocchi, Stolzi, Fabbrini, Mario, Palumbo, Mazza, Lorenzetti, Bandini, Violetta, Baroni. A disp.: Cicino, Neri, Torricelli, De Iorio, Fontani, Viti, Di Marco, Landozzi, Tozzi. All.: Pezzatini.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Lepri, Giari, Giudici, Cacace, Fabbri, Milano, Calabrese, El Falahi, Giovannoni. A disp.: Cappellini, Rovini, Mecherini, Tabani, Giacomelli, De Luca, Borri, Sanfilippo. All.: Venturi.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo

RETI: 16' Bandini(M), 27' rig. Bandini (M), 78' Giudici (C)

Urbino Taccola - Saline 2-1

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Laniyonu, Anichini, Cecchi, Principe, Ghelardoni, Nardi, Collecchi. A disp.: Guidetti, Gelli, Desideri, Pinna, Taglioli, Cioni, Garofalo, Vassallo . All.: Roventini.

SALINE: Ringressi, Canessa, Spagnoli, Capanni, Filippi, Barbafiera, Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Lotti. A disp.: Laurenza, Matteo, Burchianti, Ciampi, Nuzzi, Di Giulio, Oldoli, Cavallini. All.: Guarguaglini.

ARBITRO: Buchignani di Livorno

RETI: 25' Ghelardoni (U), 27' Ghelardoni (U), 67' Lotti (S)

NOTE: Espulsi al 40' Lazzerini e al 72' Collecchi (U)

L'Urbino Taccola la spunta nonostante l'uomo in meno per più di un tempo e addirittura due per gli ultimi 20' di gioco. Uno-due micidiale dei biancorossi tra il 25' e il 27' con Ghelardoni, autore di una doppietta. Il Saline accorcia le distanze a metà del secondo tempo con Lotti e nel finale prova ad uscire almeno con un punto, ma gli ulivetesi stringono i denti e portano a casa un successo molto importante.

Altre gare: Gambassi - Venturina 0-2; Sporting Cecina - Castiglioncello 2-2.

Riposa: Sant'Andrea.