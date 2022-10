Promozione: Urbino Taccola ok, la Geotermica continua a stupire. Il Ponsacco cade a Gambassi

Se il Cecina non sbaglia un colpo e continua a correre a punteggio pieno, l'Urbino Taccola sembra essere l'unica squadra capace di rimanere quantomeno in scia alla capolista. Basta un gol di Veli agli ulivetesi per avere la meglio sul Saline e bissare il successo nell'infrasettimanale di Coppa contro l'Atletico Etruria. Secondo posto in solitaria per l'Urbino, a -4 dalla vetta e a +2 sui Colli Marittimi terzi, quest'ultimi fermati sull'1-1 dall'ostico San Miniato. A La Scala i biancoblù vanno avanti con De Luca, ma vengono raggiunti allo scadere da Scali. Prosegue nell'ottimo periodo di forma la Geotermica, che batte 2-1 in rimonta l'Atletico Piombino e sale in quarta posizione. Cade per la prima volta in campionato il Ponsacco, sconfitto 2-0 a Gambassi. Stessa sorte per l'Atletico Etruria, ko con due reti contro il Castiglioncello.

Castiglioncello - Atletico Etruria 2-0

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Andrisani, Giannini, Nencini, Nucci, Molinario, Grandi, Francalacci, Mimini, Macchia, Fotino. A disp.: Marchiò, Salvadori, Cortesi, Mori, Nigiotti, Del Soldato, Balducci, Orlandini, Bardi. All.: Citi.

ATLETICO ETRURIA: Morgillo, Masini, Sottoscritti, Vaglini, Bozzi, Kande, Nobile, Lorenzi, Barnini, Filippelli, Ronda. A disp.: Bernardeschi, Menichetti, Orfei, Favilli, Turini, Sant, Malloggi, Ponzolini, Ferrari. All.: Traversa.

ARBITRO: Calise di Piombino

RETI: 58' Mimini, 71' Macchia

Gambassi - Ponsacco 2-0

GAMBASSI: Posarelli, Orlandini, Oliva S., Salerno, Tafi, Vallesi, Giorgio, Oliva A., Rosi, Kodraziu, Abbate. A disp.: Bennato, Baragli, Carcione, Mazzanti, Boumarouan, Angioli, Gaudino Baronello, Valci, Botti. All.: Ciappi.

PONSACCO: Battini, Baldini, Pedrali, Vannozzi, Prete, Casali, Lotti, Ercoli, Malih, Sardi, Matteoli. A disp.: Lenzini, Figoli, Medina, Filippi, Gemignani, Uruci, De Feo. All.: Caponi.

ARBITRO: Ferrara di Piombino

RETI: 44' Rosi, 50' Kodraziu

Geotermica - Atletico Piombino 2-1

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Burini, Falca, Caccio, Mencari, Landi, Rispoli, Pellegrini, Romeo, Pashja. A disp.: Marrucci, Zanatta, Bimbi, Fondelli, Mannucci, Bulli, Martinez De Jesus, Penco, Zoncu. All.: Ballerini.

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi, Politi, Pulizia, Bartolini, Carelli, Martelli, Mori, Biondi, Paini, Paggini, Braschi. A disp.: Del Moro, Brizi, Talocchini, Barchi, Gargini, Pagni, Scuglia, Ferrari, Papa. All.: Brontolone.

ARBITRO: Passaglia di Lucca

RETI: 11' Paggini, 31' Pellegrini, 64' Rispoli

San Miniato - Colli Marittimi 1-1

SAN MINIATO: Micheli, Bettarini, Marianelli, Marconcini, Mori, Nidiaci, Campinoti, Giani, Faraoni, Guerra, Zini. A disp.: Morelli, Boldrini, Boni, Calvetti, Campani, Colibazzi, Maccari, Pacciani, Scali. All.: Valori.

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Matteo, Remelli, Mecacci, Del Gratta, Camerini, De Luca, Sarais, Biagioni, Pellegrini, Levato. A disp.: Biasci, Buselli, Mordini, Bilanceri, Giacomelli, Sangiorgi, Paoletti, Gambini, Pannocchi. All.: Verdiani.

ARBITRO: Giusti di Livorno

RETI: 33' De Luca, 89' Scali

Urbino Taccola - Saline 1-0

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Franchi, Veli, Anichini, Taglioli, Rocchi, Cecchi, Nassi, Baldini, Garofalo. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Desideri, Venturi, Bani, Igbineweka, Patalani, Cioni, Nordio. All.: Taccola.

SALINE: Frongillo, Salemmo, Lepri, Matta, Cosimi, Antonini, Sanfilippo, Fabbri, Rigoni, Giudici, Borri. A disp.: Ringressi, Passalacqua, Burchianti, Ciampi, Giorgi, Zaccariello, Oldoli, Rossetti, Bernardoni. All.: Venturi.

ARBITRO: Bo di Livorno

RETI: 34' Veli

Altre gare: S. Andrea - Invictasauro 2-0; Sporting Cecina - Atletico Maremma 2-1.