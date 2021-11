Promozione, girone C | Sfida al vertice Gambassi-Urbino Taccola nella 6ª giornata

Tutto pronto per la sesta giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per il weekend di sabato 6 e domenica 7 novembre. Di seguito il programma completo del girone C e la presentazione delle squadre pisane:

SABATO 6 NOVEMBRE

FORCOLI VALDERA - COLLI MARITTIMI (ore 14.30)

Protagoniste nella gara inaugurale della sesta giornata, Forcoli Valdera e Colli Marittimi arrivano a questa sfida con animi ben diversi. Gli amaranto hanno pareggiato nell'insidiosa trasferta contro il Castiglioncello, ma restano in fondo alla classifica con appena 2 punti; i biancoblù vengono dal netto 3-0 sull'Atletico Maremma e sono l'unica squadra ancora imbattuta del girone. Si affronteranno il secondo peggior attacco del girone (Forcoli, 2 gol segnati) e la difesa meno battuta (Colli Marittimi, 1 gol subìto).

Sporting Cecina - Venturina (ore 20.45)

DOMENICA 7 NOVEMBRE (ore 14.30)

ATLETICO ETRURIA - S. Andrea

Sfida che si preannuncia molto combattuta a Collesalvetti tra Atletico Etruria e Sant'Andrea. I padroni di casa, dopo due vittorie di fila, hanno perso in casa del Saline nell'ultima uscita ma restano una formazione solida e in grado di dare filo da torcere a chiunque. Di contro, i grossetani sono una delle squadre più esperte ed attrezzate del girone e lo stanno confermando con 3 vittorie nelle prime 4 giornate, oltre a vantare il miglior attacco con 9 reti segnate.

Atletico Maremma - Monterotondo

Gambassi - URBINO TACCOLA

Scontro d'alta classifica tra Gambassi e Urbino Taccola, entrambe appaiate a 9 punti nel gruppetto di testa. Tanta la voglia di riscatto da parte degli ulivetesi dopo il ko contro il Sant'Andrea alla quarta giornata (alla quinta hanno osservato il turno di riposo), che ha interrotto un inizio di stagione pressoché perfetto. Il Gambassi è reduce da una settimana da incubo, che ha visto i fiorentini perdere in campionato contro il Sant'Andrea e in Coppa con un netto 5-0 subìto dal Montespertoli.

Mazzola Valdarbia - SALINE

Dopo essersi sbloccato domenica scorsa con la vittoria sull'Atletico Etruria, il Saline va in trasferta a Monteroni d'Arbia contro un Mazzola Valdarbia partito con velleità di vertice, ma al momento fermo a soli 5 punti e ancora con zero successi all'attivo. Sfida tra due squadre dalla filosofia opposta, come dimostrato dai numeri che vedono il Saline tra i migliori attacchi ma difesa più battuta del girone, mentre discorso inverso per il Mazzola Valdarbia (soli 3 gol segnati e 4 subiti).

Riposa: Castiglioncello