Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 7ª giornata

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Tutto pronto per la settima giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per il weekend di sabato 13 e domenica 14 novembre. Di seguito il programma completo del girone C e la presentazione delle partite delle squadre pisane:

SABATO 13 NOVEMBRE, ORE 14.30

URBINO TACCOLA - ATLETICO ETRURIA

Gli ulivetesi arrivano a questa sfida con tanta voglia di rivalsa dopo la beffa in pieno recupero contro il Gambassi che ha decretato il secondo ko consecutivo. I biancorossi se la vedranno con un Atletico Etruria in fiducia grazie al netto 5-2 rifilato al Sant'Andrea, che ha permesso agli uomini di Traversa di balzare a 10 punti, appena alle spalle del trittico di testa.

ORE 20.45

SALINE - Sporting Cecina

Al "Rossetti" di Cecina sfida interessante tra il Saline, reduce da due vittorie di fila che hanno portato fiducia ed entusiasmo dopo un avvio di stagione da dimenticare, e lo Sporting Cecina, a caccia dei tre punti dopo tre pareggi consecutivi. Entrambe a segno per 9 volte finora, la vera differenza tra le due squadre a livello statistico risiede nelle reti subite: 12 per i blucerchiati (difesa più battuta del girone), 3 per i rossoblù.

DOMENICA 14 NOVEMBRE, ORE 14.30

COLLI MARITTIMI - Castiglioncello

Un Colli Marittimi lanciatissimo in vetta alla classifica ospita al "Niccolai" di Montescudaio il Castiglioncello, reduce dal turno di riposo. Gara da prendere con le molle per la formazione di Venturi, che cercherà di mantenere ancora una volta la porta inviolata come avvenuto nelle ultime 5 partite disputate ma se la vedrà contro un avversario arcigno e rafforzato dal rientro di alcuni infortunati.

Monterotondo - FORCOLI VALDERA

Scontro diretto tra le attuali ultime due della classe. Entrambe vengono da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate e vedono ancora vuota la propria casella delle vittorie. Amaranto chiamati a confermare i buoni segnali mostrati domenica scorsa contro i Colli Marittimi, gara in cui sono riusciti a mantenere il pareggio fino a 2' dal termine contro un avversario ben più attrezzato.

Sant'Andrea - Mazzola Valdarbia

Venturina - Atletico Maremma

Riposa: Gambassi